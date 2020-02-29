Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T16:24+0300
https://ria.ru/20200229/1565568944.html
Мигранты использовали против греческих полицейских гранаты с газом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565339817_0:102:3459:2048_1036x0_80_0_0_d4617a81d34a8194fecb2d008e1121cb.jpg
РИА Новости

Мигранты использовали против греческих полицейских гранаты с газом

16:24 29.02.2020
2837
© REUTERS / Huseyin AldemirМигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
© REUTERS / Huseyin Aldemir
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
АФИНЫ, 29 фев – РИА Новости. Нелегальные мигранты, пытавшиеся незаконно попасть из Турции в Грецию в районе Эвроса, использовали против полиции Греции гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.
Гранаты продемонстрировали журналистам в регионе греческие полицейские, сообщает корреспондент Sputnik Греция с места событий. Пока не известно, как они оказались у мигрантов.
Мигранты неоднократно пытались прорваться через границы и вступали в столкновения с полицией.
По официальным данным правительства Греции, пресечено более 4 тысяч попыток проникнуть на территорию страны. Как заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас, Греция столкнулась с организованной, массовой, незаконной попыткой нарушения границ и выдержала ее. По его словам, 66 прошедших мигрантов задержаны.
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Вчера, 14:11Обострение ситуации в Идлибе
Греция предотвратила массовую попытку нарушения границ мигрантами
Турция заявила накануне, что больше не может сдерживать мигрантов и беженцев, желающих попасть в Европу. После этого большие группы люди потянулись к границе. Греция перекрыла границы и направила военную технику, чтобы не допустить мигрантов.
292370188
Обсудить 6
Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииГрецияТурцияВ мире
Популярные комментарии
Нормально их турки укомплектовали!
29 февраля, 16:42
VPVassya Pupkind
910100
Рекомендуем
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
"Жить стало невозможно": тысячи мигрантов бегут из Турции в Европу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Греция предотвратила массовую попытку нарушения границ мигрантами
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Здание Государственной думы России
В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии
Sputnik Турция
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Ситуация в Сирии
Источник: турецкие беспилотники поддерживают атаки террористов в Сирии
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Венгрия усилит охрану границ после разговора Орбана с Эрдоганом
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46СМИ сообщили о победе Байдена на праймериз демократов в Южной Каролине
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
Лента новостейМолния