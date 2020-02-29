Мигранты использовали против греческих полицейских гранаты с газом

Гранаты продемонстрировали журналистам в регионе греческие полицейские, сообщает корреспондент Sputnik Греция с места событий. Пока не известно, как они оказались у мигрантов.
Мигранты неоднократно пытались прорваться через границы и вступали в столкновения с полицией.
По официальным данным правительства Греции, пресечено более 4 тысяч попыток проникнуть на территорию страны. Как заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас, Греция столкнулась с организованной, массовой, незаконной попыткой нарушения границ и выдержала ее. По его словам, 66 прошедших мигрантов задержаны.
Турция заявила накануне, что больше не может сдерживать мигрантов и беженцев, желающих попасть в Европу. После этого большие группы люди потянулись к границе. Греция перекрыла границы и направила военную технику, чтобы не допустить мигрантов.