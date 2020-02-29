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Слуцкий оценил отказ Украины праздновать День Победы
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РИА Новости

Слуцкий оценил отказ Украины праздновать День Победы

16:23 29.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Киеве
Акция Бессмертный полк в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Акция "Бессмертный полк" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Украинские власти, отказываясь официально праздновать 9 мая, становятся на сторону исторической лжи и предают память предков, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу "Украина 24", что Киев не собирается устраивать торжества 9 мая.
"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику (экс-президента Украины Петра) Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы. Таким образом, они предают память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи", - сказал журналистам Слуцкий.
Участники акции Бессмертный полк в киевском парке Славы
Вчера, 05:25
Власти Украины отказались праздновать День Победы
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Леонид СлуцкийВадим ПристайкоУкраинаПолитика
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