Слуцкий оценил отказ Украины праздновать День Победы

"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику (экс-президента Украины Петра) Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы. Таким образом, они предают память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи", - сказал журналистам Слуцкий.