СМИ назвали причину гибели гостей на вечеринке в банном комплексе

Собеседник агентства объяснил, что в результате взаимодействия сухого льда и воды произошло обильное дымообразование, из-за которого три человека потеряли сознание и начали тонуть.

Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео

Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео

По словам источника, мужа Диденко успели вытащить из бассейна и доставить в больницу, однако спасти молодого человека не удалось – в его легких была вода. Двое других гостей погибли на месте.