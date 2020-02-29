СМИ назвали причину гибели гостей на вечеринке в банном комплексе

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Гости на вечеринке блогера Екатерины Диденко, которая проходила в столичном банном комплексе, погибли в результате попадания воды в легкие. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства объяснил, что в результате взаимодействия сухого льда и воды произошло обильное дымообразование, из-за которого три человека потеряли сознание и начали тонуть.
По словам источника, мужа Диденко успели вытащить из бассейна и доставить в больницу, однако спасти молодого человека не удалось – в его легких была вода. Двое других гостей погибли на месте.
Инцидент произошел накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате трагедии погибли три человека.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса.