Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T16:34+0300
https://ria.ru/20200229/1565567660.html
СМИ назвали причину гибели гостей на вечеринке в банном комплексе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565483318_0:0:2862:1610_1036x0_80_0_0_e9df2e580f7f1fd233786a0443aab100.jpg
РИА Новости

СМИ назвали причину гибели гостей на вечеринке в банном комплексе

16:21 29.02.2020 (обновлено: 16:34 29.02.2020)
96804
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Гости на вечеринке блогера Екатерины Диденко, которая проходила в столичном банном комплексе, погибли в результате попадания воды в легкие. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства объяснил, что в результате взаимодействия сухого льда и воды произошло обильное дымообразование, из-за которого три человека потеряли сознание и начали тонуть.
Момент трагедии в банном комплексе в Москве сняли на видео
Вчера, 13:36
Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео
По словам источника, мужа Диденко успели вытащить из бассейна и доставить в больницу, однако спасти молодого человека не удалось – в его легких была вода. Двое других гостей погибли на месте.
Инцидент произошел накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате трагедии погибли три человека.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса.
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вчера, 14:14
Пострадавший рассказал о трагедии в банном комплексе в Москве
784521731929
Обсудить 39
ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А кто они были по профессии? Неужели технически грамотных людей в Москве не осталось, одни блогеры, шоумены и менеджеры.
29 февраля, 16:26
Геннадий Solo
19155702
Естественный отбор!
29 февраля, 17:03
Gedeon Prime
139322403
Рекомендуем
Момент трагедии в банном комплексе в Москве сняли на видео
Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Пострадавший рассказал о трагедии в банном комплексе в Москве
Скорая помощь
Химик назвал возможную причину трагедии в банном комплексе в Москве
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Автомобиль реанимации на дороге
В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Скорая помощь
Врач рассказал о причинах трагедии с сухим льдом в бане в Москве
Автомобиль скорой помощи
Блогер прокомментировала инцидент на вечеринке в банном комплексе
Певица Юлия Савичева
Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Эксперимент с использованием сухого льда
Очевидец рассказал о ЧП на дне рождения блогера в Москве
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Знакомая рассказала об участниках вечеринки с сухим льдом
Автомобиль скорой помощи
Врач объяснила гибель гостей на дне рождения блогера в Москве
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
03:33Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Лента новостейМолния