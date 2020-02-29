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В "Талибане" заявили, что не заинтересованы в продолжении войны
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РИА Новости

В "Талибане" заявили, что не заинтересованы в продолжении войны

16:13 29.02.2020
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© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
ДОХА, 29 фев - РИА Новости. Афганское движение "Талибан" не заинтересовано в продолжении войны в Афганистане, участие в военных действиях было ему навязано, заявил в субботу журналистам в кулуарах церемонии подписания соглашения между США и "Талибаном" бывший посол движения в Исламабаде мулла Абдул Салам Заиф.
Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.
"В то время, когда мы проводили конференции в Москве и Дохе, мы дали заверение, что "Талибан" заинтересован в стабильном и мирном Афганистане, чтобы все афганцы, большинство и меньшинство, действовали сообща и были вместе. "Талибан" не заинтересован в продолжении войны, она была ему навязана извне", - сказал Заиф.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
29 февраля, 11:43
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