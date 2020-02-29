В "Талибане" заявили, что не заинтересованы в продолжении войны

Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.

"В то время, когда мы проводили конференции в Москве и Дохе, мы дали заверение, что "Талибан" заинтересован в стабильном и мирном Афганистане, чтобы все афганцы, большинство и меньшинство, действовали сообща и были вместе. "Талибан" не заинтересован в продолжении войны, она была ему навязана извне", - сказал Заиф.