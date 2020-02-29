Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T16:11+0300
https://ria.ru/20200229/1565562427.html
США и НАТО полностью выведут войска из Афганистана
https://cdn25.img.ria.ru/images/156175/69/1561756947_0:379:2915:2019_1036x0_80_0_0_9f9f0a7d29b95cffb434c4c94a1dde00.jpg
РИА Новости

США и НАТО полностью выведут войска из Афганистана

16:11 29.02.2020
1960
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВоеннослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. США и НАТО полностью выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев, говорится в совместной декларации, текст которой разместил телеканал Tolo News.
Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.
"США, их союзники, и Коалиция завершат вывод оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте.
Также в заявлении отмечается, что США выведут свои силы с оставшихся баз и сократят число войск в Афганистане до 8600 в течение 135 дней после соглашения с движением "Талибан".
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
Церемония совместного фотографирования перед началом второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану. 9 ноября 2018
Вчера, 01:23
Процесс мирного урегулирования в Афганистане
В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Тогда представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией.
13382001
Обсудить 22
НАТОАфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Венгрия усилит охрану границ после разговора Орбана с Эрдоганом
Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения Талибан Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020
США и "Талибан" подписали мирное соглашение
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В "Талибане" заявили, что не заинтересованы в продолжении войны
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Бывший президент Польши Лех Валенса
Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу
Ситуация в Сирии
Источник: турецкие беспилотники поддерживают атаки террористов в Сирии
Здание Государственной думы России
В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии
Военнослужащий афганской национальной армии
НАТО собирается снизить свое присутствие в Афганистане
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона заявил о прогрессе по окончанию войны в Афганистане
Шествие памяти Бориса Немцова
Число участников марша памяти Немцова в Москве превысило десять тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
03:33Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Лента новостейМолния