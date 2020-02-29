МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. США и НАТО полностью выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев, говорится в совместной декларации, текст которой разместил телеканал Tolo News

Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.

Breaking: US troops will fully withdraw from Afghanistan within 14 months, says joint agreement between Afghan government and US, which is expected to be announced later today. The plan is "subject to the Taliban’s fulfillment of its commitments under the US-Taliban agreement." pic.twitter.com/RdAuXcSLSj — TOLOnews (@TOLOnews) February 29, 2020

"США, их союзники, и Коалиция завершат вывод оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте.

Также в заявлении отмечается, что США выведут свои силы с оставшихся баз и сократят число войск в Афганистане до 8600 в течение 135 дней после соглашения с движением "Талибан"

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.