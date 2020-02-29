Богданов обсудил ливийское урегулирование с главой МИД ПНС

Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил ливийское урегулирование с главой МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой , сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Телефонный разговор состоялся по инициативе ливийской стороны.

"В ходе беседы были обсуждены последние события в развитии военно-политической обстановки в Ливии и вокруг нее. При этом с российской стороны была подтверждена поддержка усилиям спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Гасана Саламе по продвижению межливийских контактов в рамках Совместного военного комитета в формате "5+5", а также на экономическом и политическом направлениях урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решениями берлинского саммита 19 января и резолюцией 2510 СБ ООН", - сообщили в министерстве.

Ранее Богданов заявил, что Россия пока не замечает, чтобы командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и глава Правительства нацсогласия Ливии Файез Саррадж поддерживали итоги берлинской конференции.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.