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В Москве завершился марш памяти Бориса Немцова
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РИА Новости

В Москве завершился марш памяти Бориса Немцова

16:05 29.02.2020 (обновлено: 19:18 29.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШествие памяти Бориса Немцова
Шествие памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Марш памяти политика Бориса Немцова в Москве, согласованный столичными властями, завершился, передает корреспондент РИА Новости.
Участники двигались от Страстного бульвара по внутренней стороне Бульварного кольца, затем — по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом.
Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами, участники акции также несли плакаты с портретами Немцова, скандируя "Немцов — герой России" и выкрикивая лозунги.
В марше приняли участие председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов, председатель "Яблока" Николай Рыбаков и другие лидеры партий, а также журналист и политик Владимир Кара-Мурза (младший) и глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Все они двигались во главе колонны.
Заседание суда по делу об убийстве Бориса Немцова
27 февраля, 01:31
Дело об убийстве Бориса Немцова
Согласно данным, опубликованным на сайте МВД России, в Санкт-Петербурге численность участников марша памяти составила примерно одну тысячу человек, в Екатеринбурге — 250 человек, в Перми — 100 человек, в Новосибирске и Казани — по 60 человек, в Краснодаре — 43 человека, а в Орле — 15 человек. Отмечается, что нарушений общественного порядка не было.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23:31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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Борис НемцовМоскваОбщество
Популярные комментарии
Унылое зрелище.
29 февраля, 17:02
ВВВероник Варенникова
691104036
Как всегда с подсчетом голосов и численности у властей проблемы Там было порядка 50 тысяч не меньше.
29 февраля, 19:16
Василий Кнутт
5710017
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