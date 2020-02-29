В Москве завершился марш памяти Бориса Немцова

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Марш памяти политика Бориса Немцова в Москве , согласованный столичными властями, завершился, передает корреспондент РИА Новости. Марш памяти политика, согласованный столичными властями, завершился, передает корреспондент РИА Новости.

Участники двигались от Страстного бульвара по внутренней стороне Бульварного кольца, затем — по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом.

Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами, участники акции также несли плакаты с портретами Немцова, скандируя "Немцов — герой России" и выкрикивая лозунги.

В марше приняли участие председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов, председатель "Яблока" Николай Рыбаков и другие лидеры партий, а также журналист и политик Владимир Кара-Мурза (младший) и глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Все они двигались во главе колонны.

Согласно данным, опубликованным на сайте МВД России, в Санкт-Петербурге численность участников марша памяти составила примерно одну тысячу человек, в Екатеринбурге — 250 человек, в Перми — 100 человек, в Новосибирске и Казани — по 60 человек, в Краснодаре — 43 человека, а в Орле — 15 человек. Отмечается, что нарушений общественного порядка не было.