Захарова назвала слова "премьера" Косово о пошлинах попыткой шантажа

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление косовского "премьера" Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление косовского "премьера" Альбина Курти об отмене пошли на сербские товары с 15 марта, назвав его слова попыткой шантажа.

Ранее Курти сообщил, что планируемые к отмене 100-процентные пошлины на товары из центральной Сербии могут быть возвращены, если Белград не выполнит условий Приштины. Курти в четверг на пресс-конференции в Приштине объявил об отмене пошлин на товары из центральной Сербии с 15 марта, назвав отмену "знаком доброй воли". Он уточнил, что сначала будут отменены пошлины на ввоз сырья, затем, с 1 апреля, в случае встречных шагов со стороны Белграда таможенные барьеры будут устранены полностью "в течение 90 дней".

По словам Захаровой, слова которой приводятся на сайте МИД РФ, косовоалбанские лидеры уже давно манипулируют заградительными пошлинами на сербские товары, добиваясь от Сербии признания односторонне провозглашенного - вразрез с резолюцией СБ ООН 12-44- "государственного суверенитета" Косово . Она отметила, что введенные ограничения остаются при этом одним из главных препятствий для возобновления диалога Белграда и Приштины.

"Несмотря на благообразную подачу господином А.Курти своей новой инициативы, речь идет вовсе не о "шаге вперед", призванном разблокировать переговорный процесс, а об откровенной профанации, попытке шантажа. Недаром отсутствие встречных жестов "доброй воли" с сербской стороны в виде ее отказа от принципиальной линии в урегулировании заранее трактуется как повод к восстановлению незаконных тарифных барьеров", - сказала Захарова.

По ее словам, "эквилибристика Приштины неспособна стимулировать поиск взаимоприемлемого решения проблемы Косово и лишь отдаляет его". Пошлины, введенные властями в Приштине на товары из центральной Сербии осенью 2018 года, по их данным, наносят сербской экономике ущерб около миллиона евро в сутки. Отмены таможенных мер добивается Белград, за отзыв пошлин и продолжение диалога Белграда и Приштины выступали представители ЕС и США.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в конце января сказал, что, по его данным, 95 государств-членов ООН не признают независимость Косово, а 93 признают и еще около пяти находятся в неопределенной позиции. Ранее официальный Белград многократно заявлял, что обязательным условием для начала переговоров с Приштиной является отмена введенных косовоалбанскими властями в ноябре 2018 года пошлин в 100% на сербские товары.