Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T15:56+0300
https://ria.ru/20200229/1565555869.html
Число участников марша памяти Немцова в Москве превысило десять тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565555056_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_70f3bcf270ca8a9d20ef608f02e2f12e.jpg
РИА Новости

Число участников марша памяти Немцова в Москве превысило десять тысяч

15:56 29.02.2020
2550
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШествие памяти Бориса Немцова
Шествие памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В марше памяти политика Бориса Немцова в центре Москвы участвуют 10,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимает участие 10 500 человек. Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты", - говорится в сообщении.
В МВД рассказали, что некоторые участники шествия начали расходиться. Полицейские и росгвардейцы продолжают работать на месте.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Заседание суда по делу об убийстве Бориса Немцова
27 февраля, 01:31
Дело об убийстве Бориса Немцова
141002780
Обсудить 8
Борис НемцовМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Надо заметить,по многим фотографиям там и националисты,и левые,иуды,леберал-фашисты,либерал-социалисты).Так же радужные флаги,феминистки,вот этаааааа каша.
29 февраля, 16:08
гром кьяер
1610011
Можете заметить и либералов в комментариях уже нет,все на фронте)
29 февраля, 16:05
гром кьяер
770003
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России
Участник акции националистов в Киеве
Украинские националисты распылили газ в Винницком городском суде
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
СМИ назвали причину гибели гостей на вечеринке в банном комплексе
Скорая помощь
Химик назвал возможную причину трагедии в банном комплексе в Москве
Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения Талибан Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020
США и "Талибан" подписали мирное соглашение
Офицеры военно-морских сил Чили
Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
Сенатор Алексей Пушков
Пушков назвал ответ Путина Эрдогану важным
Старый город в Таллине
Эстония объяснила аннулирование визы журналиста "Известий"
Сотрудник пограничной службы Украины
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Здание Государственной думы России
В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии
Участники марша памяти политика Бориса Немцова в Москве
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский
Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
03:33Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Лента новостейМолния