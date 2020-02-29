Число участников марша памяти Немцова в Москве превысило десять тысяч

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В марше памяти политика Бориса Немцова в центре Москвы участвуют 10,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимает участие 10 500 человек. Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты", - говорится в сообщении.
В МВД рассказали, что некоторые участники шествия начали расходиться. Полицейские и росгвардейцы продолжают работать на месте.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
27 февраля, 01:31Дело об убийстве Бориса Немцова