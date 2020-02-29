Евросоюз выделил сто миллионов евро на поддержку реформ в Судане

БРЮССЕЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Евросоюз выделил 100 миллионов евро на поддержку реформ в Судане , заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель

"Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук проводит важные реформы, которые были инициированы суданским народом. Я объявляю о дополнительном пакете помощи в 100 миллионов евро для поддержки переходного периода и процесса экономических реформ", - написал Боррель в Twitter.

#Sudan’s transition is promising example of what ambition can obtain. Prime Minister @SudanPMHamdok leads important reforms the people of Sudan initiated. I announced an additional EUR 100 million package of #EU support for the transition and economic reform process. #AUEU pic.twitter.com/ru1uVV5rJz — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 29, 2020

Глава европейской дипломатии находится в столице Судана Хартуме, где проводит переговоры с руководством этой страны.

Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа прошлого глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.

После отделения юга страны в 2011 году, Судан лишился большей части нефтяных доходов, что усугубило экономический кризис. Реформы в Судане затрудняются большим внешним долгом - около 50 миллиардов долларов, а также тем фактом, что он по-прежнему остается в американском списке стран, которые поддерживают терроризм.