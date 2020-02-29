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Евросоюз выделил сто миллионов евро на поддержку реформ в Судане
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РИА Новости

Евросоюз выделил сто миллионов евро на поддержку реформ в Судане

15:51 29.02.2020
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Евросоюз выделил 100 миллионов евро на поддержку реформ в Судане, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
"Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук проводит важные реформы, которые были инициированы суданским народом. Я объявляю о дополнительном пакете помощи в 100 миллионов евро для поддержки переходного периода и процесса экономических реформ", - написал Боррель в Twitter.
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Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа прошлого глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.
После отделения юга страны в 2011 году, Судан лишился большей части нефтяных доходов, что усугубило экономический кризис. Реформы в Судане затрудняются большим внешним долгом - около 50 миллиардов долларов, а также тем фактом, что он по-прежнему остается в американском списке стран, которые поддерживают терроризм.
В конце 2019 года Судан договорился с Международным валютным фондом и Всемирным банком о "дорожной карте" реформ для перезапуска экономики этой африканской страны, а также облегчения долгового бремени.
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Абдалла ХамдукЖозеп БоррельЕвросоюзСуданВ мире
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