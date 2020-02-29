Итальянский политик извинился за слова о китайцах, поедающих мышей

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции. Архивное фото

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент итальянской области Президент итальянской области Венето Лука Дзайя извинился за свои слова о низком уровне гигиены в Китае и о китайцах, поедающих мышей, сообщает газета Corriere della Sera.

Ранее Дзайя в эфире телеканала Antenna 3 Nord Est сравнил пищевые предпочтения китайцев и итальянцев, заявив, что "Китай заплатил большую цену в этой эпидемии, потому что мы все видели, как они едят живых мышей или что-то в этом роде". По его словам, сравнительно небольшое число случаев заражения коронавирусом нового типа в Венето объясняется гигиеной и культурным уровнем местных жителей и итальянцев в целом.

Посольство Китая в Италии незамедлительно отреагировало на заявления президента, подчеркнув, что "в такой сложный момент как сейчас, когда Китай и Италия находятся плечом к плечу в борьбе с эпидемией, итальянский политик оклеветал китайский народ". При этом посольство выразило уверенность в том, что "его слова не отражают общего мнения" итальянцев.

Президент области Венето, в свою очередь, извинился. "Я прошу прощения, если я задел чьи-то чувства", - заявил он.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Италии достигло 821, зарегистрирован 21 случай с летальным исходом, при этом 46 человек выздоровели.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.