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Химик назвал возможную причину трагедии в банном комплексе в Москве
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РИА Новости

Химик назвал возможную причину трагедии в банном комплексе в Москве

15:40 29.02.2020 (обновлено: 16:12 29.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Член Российского союза химиков Игорь Кукушкин рассказал, что могло послужить причиной трагедии на вечеринке в московском банном комплексе.
Он отметил, что сухой лед является щелочной субстанцией, которая при соединении с хлорированной водой превращается в кислоту.
"Вот и получили в бассейне концентрацию соляной кислоты. Идиотов мало, кто такое на себе пробует", - рассказал эксперт в комментарии "360".
Инцидент произошел накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, началась химическая реакция. Люди, прыгнувшие в бассейн, получили серьезные ожоги и отравление, двое погибли на месте, еще один — муж Диденко — позже умер в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса.
Момент трагедии в банном комплексе в Москве сняли на видео
Вчера, 13:36
Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео
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Игорь КукушкинЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоРоссийский союз химиковСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Страшно за страну, когда "эксперты" химики дают комментарии в разных СМИ. По мнению "эксперта" диоксид углерода (CO2) это щелочная субстанция, которая вступает в реакцию с хлорированной водой, превращаясь в соляную кислоту HCl.
29 февраля, 16:09
Владимир Владимирович
4263001
Причина в том, что присутствующие на вечеринке бездельники никогда не интересовались естественными науками...
29 февраля, 15:45
Нефертити Васильевна Фишман
3200001
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