Химик назвал возможную причину трагедии в банном комплексе в Москве

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Член Российского союза химиков Игорь Кукушкин рассказал, что могло послужить причиной трагедии на вечеринке в московском банном комплексе.
Он отметил, что сухой лед является щелочной субстанцией, которая при соединении с хлорированной водой превращается в кислоту.
"Вот и получили в бассейне концентрацию соляной кислоты. Идиотов мало, кто такое на себе пробует", - рассказал эксперт в комментарии "360".
Инцидент произошел накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, началась химическая реакция. Люди, прыгнувшие в бассейн, получили серьезные ожоги и отравление, двое погибли на месте, еще один — муж Диденко — позже умер в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса.