В Хубэе опубликовали отчет об уровне опасности COVID-19 в ряде городов

Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года

Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года

ПЕКИН, 29 фев – РИА Новости. Власти провинции Власти провинции Хубэй в субботу впервые опубликовали отчет об оценке риска эпидемической ситуации в связи с новым типом коронавируса в 103 уездах, городах, районах провинции, которые классифицированы по трем уровням угрозы.

Как следует из опубликованного на сайте правительства документа, зонами низкого риска считаются те, где вообще не было выявлено подтвержденных случаев коронавируса или же новые случаи не были зафиксированы 14 дней подряд. Таких уездов, городов и районов по состоянию на 28 февраля в провинции было 11 или 10,68%.

Зонами со средним уровнем риска считаются те, где за последние 14 дней были подтвержденные случаи, однако их общее число за две недели не превышало 50, или же, если выявлено более 50 случаев за 14 дней, но не было зафиксировано групповых и массовых заражений. Таких районов в провинции 34 или 30,01%.

Если за 14 дней зарегистрировано более 50 случаев, в том числе групповые заражения, такие уезды, города и районы считаются зонами с высокой степенью риска, и таких пока большинство – 58 или 56,31%.

За последние сутки в Хубэе – эпицентре эпидемии – выявили 423 новых подтверждённых случая COVID-19 , из них 420 – в Ухане, за сутки скончались 45 человек, из них 37 – в Ухане, а из больниц выписали 2 492 пациентов, из них в Ухане - 1 726.