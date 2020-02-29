Азербайджанская AZAL ограничила авиасообщение с Ираном

"В связи с текущей эпидемиологической ситуацией ЗАО "Азербайджанские авиалинии" вводят ряд ограничений на выполнение рейсов в Иран и в обратном направлении. С 29 февраля на выполняемые бюджетной авиакомпанией Buta Airways рейсы в направлении Тегеран-Иран будут допускаться только граждане Азербайджана, на рейсы Баку-Тегеран – граждане Ирана. Пассажиры, не подходящие под указанные выше требования, могут вернуть билеты в кассы", - говорится в сообщении.