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2020-02-29T19:11+0300
https://ria.ru/20200229/1565544725.html
Врач рассказал о причинах трагедии с сухим льдом в бане в Москве
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РИА Новости

Врач рассказал о причинах трагедии с сухим льдом в бане в Москве

15:27 29.02.2020 (обновлено: 19:11 29.02.2020)
62289
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Руководитель отдела токсикологии и психореабилитации НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Шилов рассказал РЕН ТВ, что могло стать причиной гибели людей во время инцидента с сухим льдом в одной из московских бань.
Как подчеркнул специалист, в этом вопросе принципиально определить, наступила ли смерть в результате отека легких или удушья.
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"Если удушье, то это просто углекислый газ в большом количестве, герметичное помещение и просто нехватка кислорода", — сказал токсиколог, добавив, что в бане все-таки должна была быть вентиляция.
Шилов обратил внимание, что важную роль здесь играет вещество, которым обеззараживали воду в бассейне. При использовании хлора могла начаться химическая реакция с выделением угольной кислоты, отметил он. В этом случае высока вероятность образования высокотоксичного соединения, которое приводит к развитию отека легких, пояснил специалист. По мнению Шилова, эта версия наиболее правдоподобна.
Трагедия произошла накануне вечером. Блогерша Екатерина Диденко вместе с мужем и друзьями праздновала в банном комплексе день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, туда прыгнули несколько человек. Началась химическая реакция, в результате которой они получили ожоги и отравление.
Два человека погибли на месте, супруг Диденко скончался в больнице. Несколько пострадавших еще остаются в медицинских учреждениях.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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Блогер прокомментировала инцидент на вечеринке в банном комплексе
30211457846
Обсудить 15
ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
СО + Cl2 = COCl2 Фосген (дихлорангидрид угольной кислоты). Бесцветный чрезвычайно токсичный и удушливый газ с запахом прелого сена.
29 февраля, 16:43
vvab6
1711103
Там всё было не так. В бане в скафандрах не парятся. Какое то сборище идиотов.
29 февраля, 15:55
vvab6
1310001
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