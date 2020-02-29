Врач рассказал о причинах трагедии с сухим льдом в бане в Москве

Как подчеркнул специалист, в этом вопросе принципиально определить, наступила ли смерть в результате отека легких или удушья.

"Если удушье, то это просто углекислый газ в большом количестве, герметичное помещение и просто нехватка кислорода", — сказал токсиколог, добавив, что в бане все-таки должна была быть вентиляция.

Шилов обратил внимание, что важную роль здесь играет вещество, которым обеззараживали воду в бассейне. При использовании хлора могла начаться химическая реакция с выделением угольной кислоты, отметил он. В этом случае высока вероятность образования высокотоксичного соединения, которое приводит к развитию отека легких, пояснил специалист. По мнению Шилова, эта версия наиболее правдоподобна.

Трагедия произошла накануне вечером. Блогерша Екатерина Диденко вместе с мужем и друзьями праздновала в банном комплексе день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, туда прыгнули несколько человек. Началась химическая реакция, в результате которой они получили ожоги и отравление.

Два человека погибли на месте, супруг Диденко скончался в больнице. Несколько пострадавших еще остаются в медицинских учреждениях.