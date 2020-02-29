Отменять встречу МИД России, Индии и Китая из-за COVID-19 не планируют

ДОХА, 29 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Специальный представитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов не располагает информацией о возможной отмене из-за распространения Специальный представитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов не располагает информацией о возможной отмене из-за распространения коронавируса трехсторонней встречи глав МИД России, Индии и Китая (формат РИК) во Владивостоке, которая должна пройти 23 марта.

"Насколько мне известно, планов отмены встречи России, Индии и Китая из-за распространения коронавируса пока нет", - сказал Кабулов РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.