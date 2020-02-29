Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T15:20+0300
https://ria.ru/20200229/1565542127.html
Путин почтит память погибших в 2000 году псковских десантников
https://cdn24.img.ria.ru/images/151352/77/1513527748_0:29:2964:1696_1036x0_80_0_0_af9bbb50bca7f8625ab2c85c434e285f.jpg
РИА Новости

Путин почтит память погибших в 2000 году псковских десантников

15:20 29.02.2020
918
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкОбелиск в честь воинов-десантников 6-й роты погибших в Чечне
Обелиск в честь воинов-десантников 6-й роты погибших в Чечне
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Обелиск в честь воинов-десантников 6-й роты погибших в Чечне. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 1 марта, в Псковской области примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 20-летию гибели десантников 6-й парашютно-десантной роты, погибших в 2000 году в Аргунском ущелье, сообщает пресс-служба Кремля.
"Первого марта президент РФ совершит рабочую поездку в Псковскую область. Владимир Путин посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе выполнения контртеррористической операции", - говорится в сообщении.
Журналисты во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 20 декабря 2018
20 декабря 2018, 13:26
Путин вспомнил подвиг псковских десантников, отвечая на вопрос о молодежи
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Разведвзвод 6-й роты
Вчера, 08:00
Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
7620412
Обсудить 2
Владимир ПутинПсковская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Разведвзвод 6-й роты
Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины заявил, что посоревновался бы в дзюдо с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
США и НАТО полностью выведут войска из Афганистана
Здание Государственной думы России
В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Бывший президент Польши Лех Валенса
Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу
Акция Бессмертный полк в Киеве
Слуцкий оценил отказ Украины праздновать День Победы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы
Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения Талибан Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020
США и "Талибан" подписали мирное соглашение
Ситуация в Сирии
Источник: турецкие беспилотники поддерживают атаки террористов в Сирии
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Итальянский политик извинился за слова о китайцах, поедающих мышей
Скорая помощь
Химик назвал возможную причину трагедии в банном комплексе в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
03:33Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Лента новостейМолния