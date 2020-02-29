Путин почтит память погибших в 2000 году псковских десантников

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в воскресенье, 1 марта, в Псковской области примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 20-летию гибели десантников 6-й парашютно-десантной роты, погибших в 2000 году в Аргунском ущелье, сообщает пресс-служба Кремля.

"Первого марта президент РФ совершит рабочую поездку в Псковскую область. Владимир Путин посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе выполнения контртеррористической операции", - говорится в сообщении.

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.