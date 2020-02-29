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В ЛНР обвинили силовиков в минировании района разведения сил
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РИА Новости

В ЛНР обвинили силовиков в минировании района разведения сил

15:20 29.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЛУГАНСК, 29 фев - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании района на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе вблизи дороги, по которой передвигаются патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что сбила беспилотник украинских силовиков, следивший за патрулями СММ ОБСЕ в Донбассе.
"По данным нашей разведки, на участке разведения в районе населенного пункта Золотое боевики из 72-й бригады (ВС Украины) установили противопехотную мину МОН-90 и две противотанковые мины ТМ-62 вблизи дороги, по которой регулярно двигаются патрули СММ ОБСЕ", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что такие действия украинских силовиков создают угрозу жизни и здоровью наблюдателей миссии.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
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