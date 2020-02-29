В ЛНР обвинили силовиков в минировании района разведения сил

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что сбила беспилотник украинских силовиков, следивший за патрулями СММ ОБСЕ в Донбассе.

"По данным нашей разведки, на участке разведения в районе населенного пункта Золотое боевики из 72-й бригады (ВС Украины) установили противопехотную мину МОН-90 и две противотанковые мины ТМ-62 вблизи дороги, по которой регулярно двигаются патрули СММ ОБСЕ", - заявил Филипоненко.