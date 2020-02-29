Дельфийский форум в Греции отложили из-за коронавируса

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция

АФИНЫ, 29 фев - РИА Новости. Дельфийский экономический форум, который планировалось провести с 5 по 8 марта, отложен из-за Дельфийский экономический форум, который планировалось провести с 5 по 8 марта, отложен из-за коронавируса на несколько месяцев, следует из сообщения организаторов форума.

"Мы решили перенести Дельфийский экономический форум на конец мая - начало июня этого года", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении организаторов.

Решение принято с учётом ситуации и рекомендаций местных, национальных и международных органов власти, включая Всемирную организацию здравоохранения, которая вчера повысила глобальный риск вспышки коронавируса до "очень высокого", говорится в сообщении.

"Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Однако безопасность и здоровье всех наших гостей, докладчиков, сотрудников и граждан региона, в котором мы работаем, имеют для нас первостепенное значение", - заявили организаторы.

Новые даты будут объявлены в ближайшее время.