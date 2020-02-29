Дельфийский форум в Греции отложили из-за коронавируса

АФИНЫ, 29 фев - РИА Новости. Дельфийский экономический форум, который планировалось провести с 5 по 8 марта, отложен из-за коронавируса на несколько месяцев, следует из сообщения организаторов форума.
"Мы решили перенести Дельфийский экономический форум на конец мая - начало июня этого года", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении организаторов.
Решение принято с учётом ситуации и рекомендаций местных, национальных и международных органов власти, включая Всемирную организацию здравоохранения, которая вчера повысила глобальный риск вспышки коронавируса до "очень высокого", говорится в сообщении.
"Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Однако безопасность и здоровье всех наших гостей, докладчиков, сотрудников и граждан региона, в котором мы работаем, имеют для нас первостепенное значение", - заявили организаторы.
Новые даты будут объявлены в ближайшее время.
Дельфийский форум является крупнейшим экономическим мероприятием в Греции. В нем участвует политическое руководство страны, представители многих европейских стран и крупных мировых компаний, ведущие экономисты. Форум принимает несколько сот гостей и проходит в Дельфах.
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