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2020-02-29T19:20+0300
https://ria.ru/20200229/1565536124.html
На марш памяти Немцова в Москве вышли более 10 тысяч человек
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РИА Новости

На марш памяти Немцова в Москве вышли более 10 тысяч человек

15:05 29.02.2020 (обновлено: 19:20 29.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШествие памяти Бориса Немцова
Шествие памяти Бориса Немцова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В Москве марш памяти Бориса Немцова собрал более десяти тысяч человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимают участие 10 500 человек. Все они прошли через досмотровые рамки", — говорится в сообщении.
Участники шествия прошли от Страстного бульвара по внутренней стороне Бульварного кольца, затем — по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом. Они несли флаги России и некоторых партий, плакаты с портретами Немцова, скандировали: "Немцов — герой России!" и выкрикивали лозунги.
В марше приняли участие председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов, председатель "Яблока" Николай Рыбаков и лидеры других партий, а также журналист и политик Владимир Кара-Мурза (младший) и глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Все они шли во главе колонны.
Безопасность и правопорядок на шествии обеспечивали полицейские и Росгвардия.
Борис Немцов в 1990-е годы занимал ряд высоких постов в российском правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию. Его убили около полуночи (23:31 мск) 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017-го суд приговорил пятерых исполнителей убийства к срокам от 11 до 20 лет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
27 февраля, 12:36
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Борис НемцовРоссияОбщество
Популярные комментарии
РФ самая демократичная страна в мире. Разрешает марш памяти одного из самых известных аферистов 90-х. Наследство до сих пор поделить не могут.
29 февраля, 15:21
llevone2017
139401016
Давайте ещё две тысячи, до круглого значения 10000 - и Борис восстанет!
29 февраля, 15:11
Naum Vygodsky
135200120
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