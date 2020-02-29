На марш памяти Немцова в Москве вышли более 10 тысяч человек

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В Москве марш памяти В Москве марш памяти Бориса Немцова собрал более десяти тысяч человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

"В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимают участие 10 500 человек. Все они прошли через досмотровые рамки", — говорится в сообщении.

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Участники шествия прошли от Страстного бульвара по внутренней стороне Бульварного кольца, затем — по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом. Они несли флаги России и некоторых партий, плакаты с портретами Немцова, скандировали: "Немцов — герой России!" и выкрикивали лозунги.

В марше приняли участие председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов, председатель "Яблока" Николай Рыбаков и лидеры других партий, а также журналист и политик Владимир Кара-Мурза (младший) и глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Все они шли во главе колонны.

Безопасность и правопорядок на шествии обеспечивали полицейские и Росгвардия.