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Минздрав скорректировал рекомендации по диагностике коронавируса
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РИА Новости

Минздрав скорректировал рекомендации по диагностике коронавируса

15:04 29.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудница лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Эксперты Минздрава скорректировали рекомендации по диагностике нового коронавируса, обновленную информацию направят во все медучреждения, сообщается на сайте Минздрава России.
"Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению COVID-19, обновленная информация будет направлена во все медучреждения",- говорится в сообщении.
Любой человек с признаками простуды или острой респираторной инфекции может обратиться в поликлинику по месту жительства, где ему будет бесплатно оказана медицинская помощь, уточняется на сайте.
"Если пациент посещал в последние две недели страны, в которых были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции COVID-19, об этом необходимо уведомить медицинских работников. После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции",- поясняется в материале.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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