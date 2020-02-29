Минздрав скорректировал рекомендации по диагностике коронавируса

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Эксперты Эксперты Минздрава скорректировали рекомендации по диагностике нового коронавируса , обновленную информацию направят во все медучреждения, сообщается на сайте Минздрава России.

"Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению COVID-19, обновленная информация будет направлена во все медучреждения",- говорится в сообщении.

Любой человек с признаками простуды или острой респираторной инфекции может обратиться в поликлинику по месту жительства, где ему будет бесплатно оказана медицинская помощь, уточняется на сайте.

"Если пациент посещал в последние две недели страны, в которых были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции COVID-19, об этом необходимо уведомить медицинских работников. После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции",- поясняется в материале.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.