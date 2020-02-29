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Минздрав назвал неблагополучные из-за коронавируса страны
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РИА Новости

Минздрав назвал неблагополучные из-за коронавируса страны

15:03 29.02.2020 (обновлено: 16:15 29.02.2020)
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© AFP 2020 / YONHAPВоенные в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Тэгу, Южная Корея. 29 декабря 2020
Военные в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Тэгу, Южная Корея. 29 декабря 2020
© AFP 2020 / YONHAP
Военные в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Тэгу, Южная Корея. 29 декабря 2020
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Минздрав на фоне распространения коронавирусной инфекции рекомендует россиянам воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией — Китай, Южную Корею, Италию и Иран.
Кроме того, ведомство дало и другие советы насчет того, как избежать заражения.

"Чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, населению рекомендуется соблюдать простые правила: чаще мыть руки с мылом; стараться не прикасаться немытыми руками к лицу; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды", — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты министерства скорректировали рекомендации по диагностике коронавируса.
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Так, любой человек с признаками простуды или острой респираторной инфекции может обратиться в поликлинику по месту жительства, где ему бесплатно окажут медицинскую помощь. Если в последние две недели он посещал страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, то следует уведомить об этом медиков. Затем пациента должен осмотреть врач, после чего будет приниматься решение, нужно ли направлять его на лабораторные исследования по выявлению коронавируса.
Обновленные рекомендации направят во все медицинские учреждения, отметили в Минздраве.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
По последним данным, число зараженных в Китае достигло почти 79 тысяч человек, более 2,7 тысячи скончались, свыше 39 тысяч вылечились. Случаи заражения отмечаются и в десятках стран за пределами Китая: заболевших уже больше четырех с половиной тысяч, умерли 67 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)В мире
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Сергей Новиков
801103
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