Таиланд внес COVID-19 в реестр опасных инфекций

Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке

Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке

БАНГКОК, 29 фев – РИА Новости. Таиланд официально внес инфекцию, вызываемую коронавирусом COVID-19 , в государственный реестр опасных инфекционных заболеваний.

Заявление об этом министерства здравоохранения Таиланда, подписанное министром Анутхином Чанвиракуном 26 февраля текущего года, опубликовано в субботу в Royal Government Gazette, специальном издании для публикации новых законодательных и подзаконных актов.

"Приказом министра здравоохранения по представлению Национального совета по инфекционным болезням название и описание симптомов инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, внесено в государственный реестр опасных инфекционных заболеваний", - говорится в заявлении.

Государственный реестр опасных инфекционных заболеваний является пополняемым приложением к Закону Таиланда об опасных инфекционных заболеваниях, которым устанавливаются юридические нормы профилактики возникновения вспышек и эпидемий инфекционных заболеваний, названных в реестре, а также обычные и чрезвычайные меры по борьбе с эпидемиями этих инфекций, и нормативы уголовной и административной ответственности за их несоблюдение или воспрепятствование их исполнению.

Режим мер по борьбе с распространением опасной инфекции был введен в системе здравоохранения Таиланда в середине февраля и уже действовал как временный в период подготовки документов и распоряжений, необходимых для издания приказа министра. Приказ вступил в действие в субботу, немедленно после его публикации в Royal Government Gazette.

"Внесение коронавируса в реестр опасных инфекционных заболеваний дает правительству законные основания для проведения мероприятий, необходимых в борьбе с распространением новой инфекции", - заявил в субботу на ежедневном пресс-брифинге по вспышке коронавируса министр здравоохранения Таиланда Чанвиракун.

"Приказ дает нам возможность осуществить при возникновении необходимости такие меры, как, например, введение карантина в учебных заведениях или временная мобилизация врачей различных, как государственных, так и частных больниц для работы по лечению пациентов с коронавирусом в тех медицинских учреждениях, которые выделены министерством для этой цели", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что в настоящее время Таиланд все еще находится во второй, контролируемой стадии распространения коронавируса, и необходимости в таких решительных мерах пока нет.