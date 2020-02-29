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Переговоры России с талибами пока не планируются
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РИА Новости

Переговоры России с талибами пока не планируются

14:54 29.02.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
ДОХА, 29 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия готова провести новые встречи с представителями движения "Талибан" в Москве в случае необходимости, но пока так вопрос не стоит, сообщил РИА Новости в кулуарах церемонии подписания мирного соглашения между США и "Талибаном" спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.
"Если понадобится, мы готовы к таким контактам, талибы охотно идут на эти контакты, они понимают важность России как внешнего игрока в афганском урегулировании, поэтому мы готовы к этому, но в данный момент так вопрос не стоит - мы должны вначале одно дело закончить, а потом сосредоточить усилия на запуске межафганских переговоров. Москва всегда готова к этому, но сейчас должны сосредоточиться на главных вопросах", - отметил Кабулов.
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Замир КабуловАфганистанТалибанРоссияПолитика
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