Переговоры России с талибами пока не планируются

Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.

"Если понадобится, мы готовы к таким контактам, талибы охотно идут на эти контакты, они понимают важность России как внешнего игрока в афганском урегулировании, поэтому мы готовы к этому, но в данный момент так вопрос не стоит - мы должны вначале одно дело закончить, а потом сосредоточить усилия на запуске межафганских переговоров. Москва всегда готова к этому, но сейчас должны сосредоточиться на главных вопросах", - отметил Кабулов.