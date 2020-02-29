В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков, следивший за ОБСЕ

Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП. Архивное фото

Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"28 февраля в районе населенного пункта Калиновка был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку", - заявил Филипоненко.

По данным Народной милиции, украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и наблюдения за патрулями СММ ОБСЕ.

"Материалы, снятые с БПЛА содержат фото и видео движение автомобилей миссии ОБСЕ, производивших патрулирование в зоне ответственности соединения ВСУ", - добавил офицер пресс-службы.

По данным Народной милиции ЛНР, беспилотный летательный аппарат был запущен с позиций 59 бригады, находящихся в районе населенного пункта Луганское.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.