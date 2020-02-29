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В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков, следивший за ОБСЕ
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков, следивший за ОБСЕ

14:50 29.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, следивший за патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в субботу офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"28 февраля в районе населенного пункта Калиновка был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку", - заявил Филипоненко.
По данным Народной милиции, украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и наблюдения за патрулями СММ ОБСЕ.
"Материалы, снятые с БПЛА содержат фото и видео движение автомобилей миссии ОБСЕ, производивших патрулирование в зоне ответственности соединения ВСУ", - добавил офицер пресс-службы.
По данным Народной милиции ЛНР, беспилотный летательный аппарат был запущен с позиций 59 бригады, находящихся в районе населенного пункта Луганское.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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