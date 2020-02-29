Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись на Украину

Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна и все члены команды признали браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении. Был назначен административный арест на 10 суток.