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Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись на Украину
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РИА Новости

Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись на Украину

14:50 29.02.2020
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© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымНезаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
КИЕВ, 29 фев – РИА Новости. Украинские рыбаки, которых 15 февраля задержали в Азовском море сотрудники ФСБ России, вернулись на материковую Украину, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря. По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. По данным ФСБ, капитан судна и все члены команды признали браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении. Был назначен административный арест на 10 суток.
"Рыбаки уже в Украине, они находятся в Бердянске", - цитирует Демченко агентство "Укринформ".
Здание парламента Крыма
18 февраля, 11:02
В парламенте Крыма требование Киева по браконьерам сочли смехотворным
11200014
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Андрей ДемченкоАзовское мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаПроисшествия
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