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Глава МИД Украины заявил, что посоревновался бы в дзюдо с Путиным
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РИА Новости

Глава МИД Украины заявил, что посоревновался бы в дзюдо с Путиным

14:43 29.02.2020 (обновлено: 23:56 29.02.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 29 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сыграл бы в гольф или посоревновался бы в дзюдо с президентом России Владимиром Путиным, если бы конфликт на Донбассе закончился.
"Помните, когда-то Дональд Трамп говорил, что надо пригласить Путина на "Восьмерку" (саммит), курорт и тому подобное? Моя реакция первая была (первое, что я представил): безусловно, если он приезжает туда, туда приезжает (президент Украины Владимир) Зеленский, и в присутствии всех лидеров наконец-то подписывается (документ), что война на Украине заканчивается, все убираются. Вот это прекрасно. Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф тоже", — заявил он в интервью телеканалу "Украина 24".
На вопрос ведущего, может ли это быть другой вид спорта, например дзюдо, Пристайко сказал, что "готовы и на дзюдо тоже".
Президент США Дональд Трамп в конце прошлого года заявил, что формат "Восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "Семерки". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах, комментируя высказывания Трампа. На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".
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МИД УкраиныВадим ПристайкоДонбассВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Клоп потерял связь с реальностью :)
29 февраля, 14:54
САСлавик А
507101751
В шашки со своим котом пусть играет.
29 февраля, 14:58
ffrolgohom
53110001
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