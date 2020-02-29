Глава МИД Украины заявил, что посоревновался бы в дзюдо с Путиным

КИЕВ, 29 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сыграл бы в гольф или посоревновался бы в дзюдо с президентом России Владимиром Путиным, если бы конфликт на Донбассе закончился.
"Помните, когда-то Дональд Трамп говорил, что надо пригласить Путина на "Восьмерку" (саммит), курорт и тому подобное? Моя реакция первая была (первое, что я представил): безусловно, если он приезжает туда, туда приезжает (президент Украины Владимир) Зеленский, и в присутствии всех лидеров наконец-то подписывается (документ), что война на Украине заканчивается, все убираются. Вот это прекрасно. Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф тоже", — заявил он в интервью телеканалу "Украина 24".
На вопрос ведущего, может ли это быть другой вид спорта, например дзюдо, Пристайко сказал, что "готовы и на дзюдо тоже".
Президент США Дональд Трамп в конце прошлого года заявил, что формат "Восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "Семерки". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах, комментируя высказывания Трампа. На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".
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