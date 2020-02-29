Глава МИД Украины заявил, что посоревновался бы в дзюдо с Путиным

На вопрос ведущего, может ли это быть другой вид спорта, например дзюдо, Пристайко сказал, что "готовы и на дзюдо тоже".

Президент США Дональд Трамп в конце прошлого года заявил, что формат "Восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "Семерки". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах, комментируя высказывания Трампа. На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".