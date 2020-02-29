В Катаре выявили первый случай заражения новым коронавирусом

КАИР, 29 фев - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Катаре, об этом в субботу сообщило катарское информационное агентство со ссылкой на минздрав эмирата.
"Министерство здравоохранения объявляет о регистрации первого в стране подтвержденного случая коронавируса", - цитирует агентство заявление ведомства.
The Omani Ministry of Health announced that one of the infected cases of the new Coronavirus has recovered. #QNA— Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 29, 2020
Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в пяти арабских странах: Бахрейне, Ираке, Кувейте, Омане и Алжире.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.