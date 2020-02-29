В Катаре выявили первый случай заражения новым коронавирусом

КАИР, 29 фев - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Катаре , об этом в субботу сообщило катарское информационное агентство со ссылкой на минздрав эмирата.

"Министерство здравоохранения объявляет о регистрации первого в стране подтвержденного случая коронавируса ", - цитирует агентство заявление ведомства.

The Omani Ministry of Health announced that one of the infected cases of the new Coronavirus has recovered. #QNA — Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 29, 2020

Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в пяти арабских странах: Бахрейне, Ираке, Кувейте, Омане и Алжире.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.