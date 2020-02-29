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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-29T14:33+0300
https://ria.ru/20200229/1565524336.html
"Братья по оружию": РФ и КНР обсудили совместную борьбу с COVID-19
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РИА Новости

"Братья по оружию": РФ и КНР обсудили совместную борьбу с COVID-19

14:33 29.02.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках
Люди в защитных масках
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Люди в защитных масках. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - Проект "Россия-Китай: Главное", Константин Щепин, Ирина Невинная. Москва и Пекин обсудили ход совместной борьбы с эпидемией коронавирусной пневмонии COVID-19. Соответствующие консультации с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой состоялись 27 февраля в посольстве КНР в России.
Глава Роспотребнадзора назвала соседние страны "братьями по оружию" в противостоянии распространению коронавируса нового типа, подчеркнув готовность России в дальнейшем укреплять сотрудничество с КНР в противоэпидемической сфере. По ее словам, Китай доказал эффективность проводимых им мер по борьбе с COVID-19, в России пристально изучают китайский опыт в этом направлении.
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Попова напомнила, что Россия ввела жесткие меры для профилактики распространения заболевания, однако они носят временный характер и не направлены исключительно против граждан КНР. По словам главы Роспотребнадзора, в рамках санитарных мер по профилактике COVID-19 сейчас на территории РФ под наблюдением находятся порядка 30 тысяч человек, лишь треть из них – граждане КНР. Она призвала посольство КНР активно подключиться к санитарной работе, донеся до находящихся на территории России китайских граждан правила противоэпидемического порядка.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, в свою очередь, напомнил, что пик эпидемии в Китае уже прошел, в связи с чем выразил надежду на то, что Россия в скором времени откорректирует или снимет ограничительные меры на въезд китайских граждан. Дипломат сообщил, что Китай с пониманием относится к предпринятым Россией санитарно-карантинным мерам. По его словам, посольство по своим каналам информирует находящихся в России граждан КНР о соответствующей деятельности властей и просит соблюдать существующие правила. Так, 28 февраля китайское диппредставительство опубликовало сразу два сообщения, в которых граждан КНР призывают "следовать правилам и сотрудничать с представителями властей в процессе проверок и карантина". "Российская сторона подчеркивает, что отношения с КНР являются приоритетными в национальной внешней политике, что Россия дорожит дружбой и сотрудничеством с Китаем. Противоэпидемические меры в Москве распространяются на всех, а не только на граждан КНР", - отмечается в сообщении посольства КНР.
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Многие живущие в Москве китайцы с пониманием относятся к противоэпидемическим мерам властей. Студентка РУДН Чжоу Нань рассказывает, что в ее университете под карантин были помещены порядка 150 студентов, вернувшихся с новогодних каникул из КНР. "Под карантинную зону было выделено три этажа общежития, после карантина студентам нужно дважды в день проверять температуру у коменданта вплоть до 2 марта. Под карантином было скучно, но все понимали, что так надо", - рассказывает Чжоу. По ее словам, граждан КНР в Москве не особенно третируют. "Думаю, москвичи грамотно ведут себя. Кончено, есть небольшая часть тех, кто паникует и боится – но их мало", - отмечает она.
В СМИ мелькали сообщения, что гражданам Китая в некоторых случаях препятствовали в пользовании транспортом – не пускали их в вагоны метро, маршрутки. Власти Москвы никаких распоряжений насчет ограничения в передвижении по городу китайцев, конечно же, не давали. "Если какие-то инциденты и имели место, то это исходило со стороны обычных граждан. Кстати, в СМИ были сообщения о случаях, когда пассажиры грубо вели себя в транспорте и по отношению к россиянам, надевшим маску, заподозрив, что те больны. Так что "короновирусная дискриминация" если и имеет место – то распространяется не только на граждан КНР", - отмечает политический обозреватель "Российской газеты" Ирина Невинная, которая непосредственно занимается освещением ситуации вокруг распространения COVID-19.
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"Отношение к Китаю и китайцам на фоне эпидемии не изменилось. В сетях нет массовых упоминаний о бойкоте китайских ресторанов, нет требований выдворения из города граждан Китая. Напротив, все, с кем я общалась в связи с эпидемией в Китае, выражают сочувствие и поддержку китайскому народу", - отмечает Невинная. Подтверждением тому – ширящаяся по Москве акция "Изолировать вирус, а не дружбу". К ней, в частности, уже присоединился Московский зоопарк, где в качестве символов российско-китайской дружбы живут две привезенные из КНР панды.
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Россия-Китай: ГлавноеРаспространение нового коронавирусаКитайРоссияВ мире
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