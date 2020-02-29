Азербайджан закроет границу с Ираном на две недели из-за коронавируса

БАКУ, 29 фев – РИА Новости. Азербайджан закрывает границу с Ираном на две недели из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает в субботу оперативный штаб, созданный при кабмине страны для борьбы с вирусом.
Ранее в республике были зарегистрированы три случая заражения коронавирусом.
"Принимая во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и опыт других государств, в связи с распространением риска коронавируса, принято решение о закрытии государственных границ между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран на основе ограничительного режима с 16.00 (15.00 мск) 29 февраля 2020 года в течение двух недель. Ситуация обсуждалась с соответствующими государственными структурами Исламской Республики Иран, и Иран был проинформирован об этом решении Азербайджанской Республики", - сообщает штаб.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса