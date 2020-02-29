Азербайджан закроет границу с Ираном на две недели из-за коронавируса

"Принимая во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и опыт других государств, в связи с распространением риска коронавируса, принято решение о закрытии государственных границ между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран на основе ограничительного режима с 16.00 (15.00 мск) 29 февраля 2020 года в течение двух недель. Ситуация обсуждалась с соответствующими государственными структурами Исламской Республики Иран, и Иран был проинформирован об этом решении Азербайджанской Республики", - сообщает штаб.