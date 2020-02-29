Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T14:26+0300
https://ria.ru/20200229/1565521827.html
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565498342_0:136:3140:1902_1036x0_80_0_0_639215b1045cee052f47721b54d0e54a.jpg
РИА Новости

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

14:26 29.02.2020
15586
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники марша памяти политика Бориса Немцова в Москве
Участники марша памяти политика Бориса Немцова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Участники марша памяти политика Бориса Немцова в Москве
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Марш памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года, начался в Москве, участники двигаются от Страстного бульвара в сторону проспекта Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава столичного муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин сообщил в социальных сетях, что власти Москвы согласовали 29 февраля проведение марша памяти Немцова по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. По его словам, заявленная численность - 30 тысяч человек. Пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения сообщила накануне, что бульвары в центре Москвы и проспект Академика Сахарова перекроют в субботу днем в связи с проведением демонстрации,
Демонстрация в столице выдвинулась под флагами России и под партийными флагами, участники акции также несут плакаты с портретами Немцова, скандируя лозунги.
На входе в зону старта марша размещены рамки металлодетекторов.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
27 февраля, 12:36
В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге
3711335160
Обсудить 13
Борис НемцовИлья ЯшинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Бабник он был. И на них погорел
29 февраля, 14:30
Ю.Юрий .
5010006
Что, и Боря в бане был?
29 февраля, 14:27
vvab6
10140018
Рекомендуем
Здание Государственной думы России
В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии
Участники акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2018
Депутат прокомментировал решение Украины не отмечать День Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Пострадавший рассказал о трагедии в банном комплексе в Москве
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Прихожанка целует икону
Эксперты рассказали, можно ли заразиться коронавирусом, целуя иконы
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
"Жить стало невозможно": тысячи мигрантов бегут из Турции в Европу
Сотрудник полиции
В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Греция предотвратила массовую попытку нарушения границ мигрантами
Шествие памяти Бориса Немцова
Число участников марша памяти Немцова в Москве превысило десять тысяч
Момент трагедии в банном комплексе в Москве сняли на видео
Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
03:33Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Лента новостейМолния