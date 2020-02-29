В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Марш памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года, начался в Москве, участники двигаются от Страстного бульвара в сторону проспекта Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава столичного муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин сообщил в социальных сетях, что власти Москвы согласовали 29 февраля проведение марша памяти Немцова по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. По его словам, заявленная численность - 30 тысяч человек. Пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения сообщила накануне, что бульвары в центре Москвы и проспект Академика Сахарова перекроют в субботу днем в связи с проведением демонстрации,
Демонстрация в столице выдвинулась под флагами России и под партийными флагами, участники акции также несут плакаты с портретами Немцова, скандируя лозунги.
На входе в зону старта марша размещены рамки металлодетекторов.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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