Религиозные деятели предложили ввести в школах уроки нравственности

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Межрелигиозный совет России предлагает ввести уроки нравственности в школах и, возможно, в вузах, сообщил РИА Новости верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин.
Объединенное заседание Межрелигиозного совета России (МСР) и Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) прошло в пятницу в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По словам Таджуддина, на заседании говорилось в том числе "о том, чтобы дети с 1-го по 11-й класс в школах и вузах получали уроки нравственности от представителей традиционных конфессий нашей страны, чтобы батюшки и имамы преподавали в школах нравственность".
"Основы традиционных религиозных культур и история традиционных конфессий у нас уже преподается, это была инициатива Межрелигиозного совета России, а сейчас вот уроки нравственности пора вводить. Не закон Божий, а уроки нравственности: как с родителями обходиться, как со сверстниками, с котенком, с окружающей средой. Это настоятельная необходимость", - заявил Таджуддин, комментируя итоги заседания МСР.
Курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), введенный в 2012 году по всей России для учащихся четвертых классов, предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Курс ОРКСЭ изучается в течение 4-го класса из расчета один час в неделю. В РПЦ неоднократно предлагали расширить предмет и на другие года обучения, с пятого по девятый классы.