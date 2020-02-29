Религиозные деятели предложили ввести в школах уроки нравственности

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Межрелигиозный совет России предлагает ввести уроки нравственности в школах и, возможно, в вузах, сообщил РИА Новости верховный муфтий России, председатель Межрелигиозный совет России предлагает ввести уроки нравственности в школах и, возможно, в вузах, сообщил РИА Новости верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин.

Объединенное заседание Межрелигиозного совета России (МСР) и Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) прошло в пятницу в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам Таджуддина, на заседании говорилось в том числе "о том, чтобы дети с 1-го по 11-й класс в школах и вузах получали уроки нравственности от представителей традиционных конфессий нашей страны, чтобы батюшки и имамы преподавали в школах нравственность".

"Основы традиционных религиозных культур и история традиционных конфессий у нас уже преподается, это была инициатива Межрелигиозного совета России, а сейчас вот уроки нравственности пора вводить. Не закон Божий, а уроки нравственности: как с родителями обходиться, как со сверстниками, с котенком, с окружающей средой. Это настоятельная необходимость", - заявил Таджуддин, комментируя итоги заседания МСР.