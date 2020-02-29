Кабулов не уверен, что соглашение США с талибами будет исполняться

Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с "Талибаном" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.

"Мы исходим из Римского правила, что договоры должны соблюдаться и исполняться, другое дело - надо быть реалистами и понимать, что все абсолютно гладко на 100% вряд ли будет. К этому надо быть готовыми и осознавать, что все это будет двигаться не очень легко, но для нас важно, чтобы начинать двигаться. После подписания американо-талибского соглашения мы можем переходить к более важной части - запуску межафганских переговоров", - сказал Кабулов в интервью РИА Новости.