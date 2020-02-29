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Кабулов не уверен, что соглашение США с талибами будет исполняться
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РИА Новости

Кабулов не уверен, что соглашение США с талибами будет исполняться

14:21 29.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов . Архивное фото
ДОХА, 29 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов не уверен, что мирное соглашение между США и радикальным афганским движением "Талибан", которое планируется заключить в Катаре в субботу, будет исполняться на 100%, но считает его переходом к более важной части мирного процесса - запуску межафганских переговоров.
Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с "Талибаном" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.
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"Мы исходим из Римского правила, что договоры должны соблюдаться и исполняться, другое дело - надо быть реалистами и понимать, что все абсолютно гладко на 100% вряд ли будет. К этому надо быть готовыми и осознавать, что все это будет двигаться не очень легко, но для нас важно, чтобы начинать двигаться. После подписания американо-талибского соглашения мы можем переходить к более важной части - запуску межафганских переговоров", - сказал Кабулов в интервью РИА Новости.
По его мнению, террористические группировки в Афганистане обязательно будут делать все, чтобы подорвать это соглашение. "В свете этого тем более, важно, чтобы все афганцы прекратили воевать друг с другом, объединили усилия и покончили с ИГИЛ* и другими террористическими организациями, для этого, в том числе, нам нужен мирный процесс", - добавил спецпосланник.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Замир КабуловАфганистанТалибанСШАВ мире
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