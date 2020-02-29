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Верховный муфтий прокомментировал идею упоминания Бога в Конституции
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РИА Новости

Верховный муфтий прокомментировал идею упоминания Бога в Конституции

14:21 29.02.2020 (обновлено: 16:08 29.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерховный муфтия Талгат Сафа Таджуддин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017
Верховный муфтия Талгат Сафа Таджуддин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал предложения о внесении тезисов про Бога в конституцию, отметив, что "Святая Русь не может быть без упоминания Бога".

"Обязательно нужно вносить, потому что мы считаем, что Святая Русь не может быть без упоминания Бога, чтобы не славить его. И в гимне нашем поется: "И Богом хранимая страна" (хранимая Богом родная земля – ред.). Уже в гимне есть, а почему не должно быть в конституции?" - сказал РИА Новости муфтий Таджуддин, возглавляющий Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России.

Он напомнил, что в пятницу было принято заявление Межрелигиозного совета России, на котором все представители традиционных конфессий единодушно поддержали эту идею. "И не только о том, чтобы упоминать Бога, а и о том, что религия отделена от государства, но государство заботится и поддерживает все традиционные конфессии и морально, и материально", - добавил муфтий.
Он отметил, что мусульмане полностью поддерживают инициативу президента и парламента о внесении поправок.
Максим Сурайкин
3 февраля, 12:05Религия и мировоззрение
"Коммунисты России" выступили против упоминания религии в Конституции
"Даже когда ребенок растет, ему и трусики, и майку, и тапочки меняют. А страна растет, идет вперед. У нас многие говорят, что обогнали китайцы, и Америка, и другие. Но мы не отстающие - мы растущие. Территории нам хватает, а чтобы дух и материальное благосостояние, и экономика росли, мы должны вносить поправки в конституцию - это закон жизни. А в божии законы только Бог имеет право вносить изменения", - заключил Таджуддин.
Cопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас ранее сообщил, что тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье в конституции, но принцип светского государства останется в основном законе.
По словам Клишаса, необходимость уважения к памяти предков, которые "с верой в Бога передали нам великую страну", будет прописана в отдельной статье третьей главы конституции. Также, отметил он, важно подчеркнуть, что Россия остается светским государством, и, с учетом положений статьи 28 конституции, каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.
Помощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
26 февраля, 09:58
Сурков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал предложения о внесении в Конституцию РФ поправок, касающихся традиционного понимания брака, защиты детства и суверенитета страны, закрепления статуса русского языка, поддержки соотечественников за рубежом, а также вновь высказался за внесение упоминания Бога в Основной закон.
26040426
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Новости - Религия и мировоззрениеАндрей КлишасКонституция РФТалгат ТаджуддинРоссия
Популярные комментарии
Сегодня текст Гимн России содержит строчку "Хранимая Богом родная земля". В текстах предыдущих Гимнов того же автора, Сергея Михалкова, были Ленин и Сталин. С Конституцией - то же самое. "Вносят" Бога соответственно "текущему моменту". Не нужно это. Ни Богу, если он есть, ни людям.
29 февраля, 15:39
Александр И
1200001
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