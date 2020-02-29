Верховный муфтий прокомментировал идею упоминания Бога в Конституции

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал предложения о внесении тезисов про Бога в конституцию, отметив, что "Святая Русь не может быть без упоминания Бога".
"Обязательно нужно вносить, потому что мы считаем, что Святая Русь не может быть без упоминания Бога, чтобы не славить его. И в гимне нашем поется: "И Богом хранимая страна" (хранимая Богом родная земля – ред.). Уже в гимне есть, а почему не должно быть в конституции?" - сказал РИА Новости муфтий Таджуддин, возглавляющий Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России.
Он напомнил, что в пятницу было принято заявление Межрелигиозного совета России, на котором все представители традиционных конфессий единодушно поддержали эту идею. "И не только о том, чтобы упоминать Бога, а и о том, что религия отделена от государства, но государство заботится и поддерживает все традиционные конфессии и морально, и материально", - добавил муфтий.
Он отметил, что мусульмане полностью поддерживают инициативу президента и парламента о внесении поправок.
"Даже когда ребенок растет, ему и трусики, и майку, и тапочки меняют. А страна растет, идет вперед. У нас многие говорят, что обогнали китайцы, и Америка, и другие. Но мы не отстающие - мы растущие. Территории нам хватает, а чтобы дух и материальное благосостояние, и экономика росли, мы должны вносить поправки в конституцию - это закон жизни. А в божии законы только Бог имеет право вносить изменения", - заключил Таджуддин.
Cопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас ранее сообщил, что тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье в конституции, но принцип светского государства останется в основном законе.
По словам Клишаса, необходимость уважения к памяти предков, которые "с верой в Бога передали нам великую страну", будет прописана в отдельной статье третьей главы конституции. Также, отметил он, важно подчеркнуть, что Россия остается светским государством, и, с учетом положений статьи 28 конституции, каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.
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