Муфтий Татарстана оценил выбор даты голосования по Конституции

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Предложение провести референдум по поправке в Предложение провести референдум по поправке в Конституцию РФ 22 апреля, после Пасхи и до начала Рамадана, учитывает интересы мусульман, заявил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин

Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас предложил президенту РФ Владимиру Путину провести общероссийское голосование по поправке в конституцию 22 апреля. По его словам, к 19 апреля, празднику Пасхи, заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, и 22 апреля представляется "оптимальной датой" для голосования.

"Очень радует, что учитываются интересы мусульман", - сказал муфтий Татарстана.