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Муфтий Татарстана оценил выбор даты голосования по Конституции
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РИА Новости

Муфтий Татарстана оценил выбор даты голосования по Конституции

14:11 29.02.2020
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© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Предложение провести референдум по поправке в Конституцию РФ 22 апреля, после Пасхи и до начала Рамадана, учитывает интересы мусульман, заявил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас предложил президенту РФ Владимиру Путину провести общероссийское голосование по поправке в конституцию 22 апреля. По его словам, к 19 апреля, празднику Пасхи, заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, и 22 апреля представляется "оптимальной датой" для голосования.
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"Очень радует, что учитываются интересы мусульман", - сказал муфтий Татарстана.
Он положительно оценил тот факт, что в целом в такой многонациональной и многоконфесиональной стране как Россия учитываются интересы всех народов и всех религий.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018
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Камиль СамигуллинАндрей КлишасКонституция РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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