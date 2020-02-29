Пострадавший рассказал о трагедии в банном комплексе в Москве

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Один из пострадавших на вечеринке в банном комплексе, где праздновался день рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко, рассказал о произошедшем.
"Все случилось неожиданно, муж Диденко сказал, что сейчас будет перформанс", — сказал он в комментарии РЕН ТВ.
По словам собесденика телеканала, с этими словами муж Диденко принес из машины коробки с сухим льдом. Причем он был уверен, что супруга не знает об этом, и хотел сделать ей сюрприз.
Кроме того, в Сети появилось видео, на котором муж Диденко зачитывает друзьям, собравшимся у бассейна, инструкцию к сухому льду.
Ранее Екатерина Диденко выкладывала в Instagram фото, на котором запечатлен ее муж, пытающийся изготовить сухой лед с помощью подручных средств. В комментариях блогер обещала показать "продолжение эксперимента".
Инцидент произошел накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, началась химическая реакция. Люди, прыгнувшие в бассейн, получили серьезные ожоги и отравление, двое погибли на месте, еще один — муж Диденко — позже умер в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса.