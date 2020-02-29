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Пострадавший рассказал о трагедии в банном комплексе в Москве
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РИА Новости

Пострадавший рассказал о трагедии в банном комплексе в Москве

14:14 29.02.2020 (обновлено: 16:46 29.02.2020)
145492
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Один из пострадавших на вечеринке в банном комплексе, где праздновался день рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко, рассказал о произошедшем.
"Все случилось неожиданно, муж Диденко сказал, что сейчас будет перформанс", — сказал он в комментарии РЕН ТВ.
По словам собесденика телеканала, с этими словами муж Диденко принес из машины коробки с сухим льдом. Причем он был уверен, что супруга не знает об этом, и хотел сделать ей сюрприз.
Кроме того, в Сети появилось видео, на котором муж Диденко зачитывает друзьям, собравшимся у бассейна, инструкцию к сухому льду.
Скорая помощь
Вчера, 15:40
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Ранее Екатерина Диденко выкладывала в Instagram фото, на котором запечатлен ее муж, пытающийся изготовить сухой лед с помощью подручных средств. В комментариях блогер обещала показать "продолжение эксперимента".
Инцидент произошел накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, началась химическая реакция. Люди, прыгнувшие в бассейн, получили серьезные ожоги и отравление, двое погибли на месте, еще один — муж Диденко — позже умер в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса.
Момент трагедии в банном комплексе в Москве сняли на видео
Вчера, 13:36
Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео
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Обсудить 49
Екатерина ДиденкоСледственный комитет России (СК РФ)ЧП в московском банном комплексеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А, так это была не глупость, а перфоманс? Это же совершенно меняет дело!!!
29 февраля, 14:40
Naum Vygodsky
87330203
Такое сплошь и рядом происходит с теми бездельниками, у кого нет мозгового вещества!
29 февраля, 15:08
Нефертити Васильевна Фишман
10441300
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