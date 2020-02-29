Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T09:59+0300
https://ria.ru/20200229/1565515225.html
В Москве проверяют вокзалы и аэропорты после сообщений о минировании
https://cdn22.img.ria.ru/images/156195/97/1561959718_0:232:3071:1959_1036x0_80_0_0_c85a4b8425be4f94ca246dfe6b0de10c.jpg
РИА Новости

В Москве проверяют вокзалы и аэропорты после сообщений о минировании

14:10 29.02.2020 (обновлено: 09:59 02.03.2020)
622
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник полиции со служебной собакой
Сотрудник полиции со служебной собакой
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник полиции со служебной собакой. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правоохранители начали проверять все девять железнодорожных вокзалов Москвы, аэропорты Внуково и Шереметьево, а также телецентр "Останкино" после получения анонимных сообщений о "минировании", все объекты работают в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"После получения анонимных сообщений об угрозах взрыва проводятся проверки на всех железнодорожных вокзалах Москвы, аэропортах Внуково, Шереметьево и телецентре "Останкино", - сказал собеседник агентства.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
27 февраля, 19:05
Саратовского подростка задержали из-за звонка о "минировании" школы
По его словам, все объекты продолжают работать в штатном режиме.
110000
ВнуковоМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
Рекомендуем
Полицейский
В Петербурге эвакуируют суды из-за угрозы минирования
Полиция
Семья, где во время ссоры умер ребенок-инвалид, не стояла на учете
Статуя Фемиды в суде
В московские суды поступили письма с угрозами о минировании
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Пострадавший рассказал о трагедии в банном комплексе в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Момент трагедии в банном комплексе в Москве сняли на видео
Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео
Женщина в процедурном кабинете
Больницу №52 в Москве закрыли для посетителей из-за гриппа
Полиция в Пакистане
В Пакистане при взрыве на фабрике погибли пять человек
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
На месте падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области
Источник: упавший под Астраханью вертолет не имел летного сертификата
Участники марша памяти политика Бориса Немцова в Москве
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
Тест на выявление коронавируса
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
Новосибирском районе на автодороге К-19р водитель автомобиля Шкода Октавия, следовавший в сторону Кемерово, выехал на полосу встречного движения
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Новосибирском
Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020
Прокуратура Ульяновской области проведет проверку ДТП с автобусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Борт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании
08:32Роскачество обнаружило в губной помаде никель и кадмий
08:28В Бишкеке более 160 человек доставили в милицию после беспорядков
08:24Самолет Владивосток–Москва сел на запасном аэродроме в Хабаровске
08:22В Саратове водителя легковушки обвинили в ДТП с трамваем
08:22В Амурской области появился новый природный парк
08:16Греция опровергла слова Эрдогана о гибели двух мигрантов на границе
08:15Самолет Владивосток–Москва летит на запасной аэродром в Хабаровск
08:08В Саратове один человек пострадал в ДТП с автобусом
08:06Одного из организаторов митинга в Бишкеке поместили в изолятор
08:05Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:55Испанский велопутешественник доехал из Магадана до озера Байкал
07:52Эксперт оценил угрозу для Южной Кореи от "сверхкрупной" РСЗО КНДР
07:47На Камчатке госпитализировали приехавшую из Кореи женщину
07:44В Бишкеке возросло количество пострадавших в массовых беспорядках
07:42Крымские музейщики призвали суд в Амстердаме вернуть скифское золото
07:36Венгрия ожидает в ближайшее время волну мигрантов в 100 тысяч человек
07:29Россия и Аргентина обсуждают совместные проекты в марикультуре
07:27Местные жители возвращаются в освобожденный пригород Алеппо
07:23Экс-глава МИД Боливии подал апелляцию на отказ в регистрации на выборы
Лента новостейМолния