Греция предотвратила массовую попытку нарушения границ мигрантами

Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией

АФИНЫ, 29 фев — РИА Новости. Власти Власти Греции предотвратили массовую организованную попытку нарушения границ мигрантами, 66 прошедших мигрантов задержаны, они "не имеют ничего общего с Идлибом ", сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас после совещания у премьера в связи с миграционным кризисом.

Его заявление показало в прямом эфире общественное телевидение ERT

Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. Греция перекрыла границы и направила военную технику, чтобы не допустить мигрантов.

"Вчера Греция испытала организованную, массовую незаконную попытку нарушения границ и выдержала ее. Было предотвращено более четырех тысяч незаконных проникновений на территорию Греции", — сказал Петсас.

По его словам, 66 прошедших мигрантов задержаны, они "не имеют ничего общего с Идлибом".

Премьер-министр и правительство поздравляют должностных лиц полиции и вооруженных сил, действующих в этом районе, сказал он.

Петсас подтвердил, что правительство укрепляет охрану границ на суше и на море.

По его словам, в регион Эврос отправляются дополнительные силы полиции и армии, а на Эгейских островах укрепляются силы береговой охраны.

"С сегодняшнего дня патрулируют в общей сложности 52 корабля береговой охраны и ВМС Греции. Правительство решительно настроено сделать все, что требуется, для охраны наших границ", — сказал официальный представитель правительства.

На вопрос, будут ли закрыты границы Греции, Петсас повторил: "Правительство решительно настроено сделать все, что требуется, для охраны границ".

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.