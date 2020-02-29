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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T21:04+0300
https://ria.ru/20200229/1565515122.html
Греция предотвратила массовую попытку нарушения границ мигрантами
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565339817_0:102:3459:2048_1036x0_80_0_0_d4617a81d34a8194fecb2d008e1121cb.jpg
РИА Новости

Греция предотвратила массовую попытку нарушения границ мигрантами

14:11 29.02.2020 (обновлено: 21:04 29.02.2020)
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© REUTERS / Huseyin AldemirМигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
© REUTERS / Huseyin Aldemir
АФИНЫ, 29 фев — РИА Новости. Власти Греции предотвратили массовую организованную попытку нарушения границ мигрантами, 66 прошедших мигрантов задержаны, они "не имеют ничего общего с Идлибом", сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас после совещания у премьера в связи с миграционным кризисом.
Его заявление показало в прямом эфире общественное телевидение ERT.
Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. Греция перекрыла границы и направила военную технику, чтобы не допустить мигрантов.
"Вчера Греция испытала организованную, массовую незаконную попытку нарушения границ и выдержала ее. Было предотвращено более четырех тысяч незаконных проникновений на территорию Греции", — сказал Петсас.
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По его словам, 66 прошедших мигрантов задержаны, они "не имеют ничего общего с Идлибом".
Премьер-министр и правительство поздравляют должностных лиц полиции и вооруженных сил, действующих в этом районе, сказал он.
Петсас подтвердил, что правительство укрепляет охрану границ на суше и на море.
По его словам, в регион Эврос отправляются дополнительные силы полиции и армии, а на Эгейских островах укрепляются силы береговой охраны.
"С сегодняшнего дня патрулируют в общей сложности 52 корабля береговой охраны и ВМС Греции. Правительство решительно настроено сделать все, что требуется, для охраны наших границ", — сказал официальный представитель правительства.
На вопрос, будут ли закрыты границы Греции, Петсас повторил: "Правительство решительно настроено сделать все, что требуется, для охраны границ".
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеМиграционный кризис на границе Турции и ГрецииВойна в СирииОмер ЧеликИдлиб (мухафаза)ГрецияТурцияСирияВ мире
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