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Заболевший папа Римский продолжает рабочие встречи
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РИА Новости

Заболевший папа Римский продолжает рабочие встречи

14:05 29.02.2020
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© AP Photo / L'Osservatore Romano/PoolПапа римский Франциск в Ватикане
Папа римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool
ВАТИКАН, 29 фев - РИА Новости. Заболевший папа Римский Франциск отменил три групповые аудиенции, в субботу отслужил мессу и проводит запланированные рабочие встречи, заявил журналистам официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни.
Ранее в четверг папа Франциск не принял участие в традиционной литургии в римской Латеранской базилике.
"Этим утром папа Франциск по завершении мессы продолжил проводить рабочие встречи в Доме Святой Марфы в Ватикане", - заявил Бруни.
По его словам, при этом были отменены три групповые аудиенции понтифика.
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