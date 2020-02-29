Заболевший папа Римский продолжает рабочие встречи

ВАТИКАН, 29 фев - РИА Новости. Заболевший папа Римский Франциск отменил три групповые аудиенции, в субботу отслужил мессу и проводит запланированные рабочие встречи, заявил журналистам официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни.
Ранее в четверг папа Франциск не принял участие в традиционной литургии в римской Латеранской базилике.
"Этим утром папа Франциск по завершении мессы продолжил проводить рабочие встречи в Доме Святой Марфы в Ватикане", - заявил Бруни.
По его словам, при этом были отменены три групповые аудиенции понтифика.
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