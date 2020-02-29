Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории

БЕЛГРАД, 29 фев – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице, сообщила митрополия Черногорско-Приморская.

Перед центральным храмом Воскресения Христова в столице Черногории проходит Святосимеонский сбор в честь праздника Святого Симеона – основателя сербского средневекового государства Стефана Немани, рожденного в XII веке в Подгорице.

Десятки тысяч человек собрались на праздничную службу и мирное шествие по центру города во главе с владыкой Онуфрием, митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием и еще 14 митрополитами и епископами СПЦ и УПЦ.

"Мы прибыли в Черногорию для участия в торжествах по случаю дня памяти праздника святого Симеона Мироточивого и 800-летия Сербской православной церкви, а также чтобы поддержать вашу cвятую церковь во времена искушения (испытаний)… Вам, вероятно, известны испытания, которые недавно перенесла наша церковь на Украине, поэтому мы очень близко ощущаем эту боль и проблемы, которые переживает ваша Святая церковь", - заявил предстоятель УПЦ ранее в эфире радио митрополии Светигора.

"Кризис на Украине вызван узакониванием беззакония, то есть вмешательством Константинопольского патриархата во внутреннюю жизнь УПЦ, после чего они тем, кто пошел в раскол, неканонически дали прощение, и Константинополь вступил с ними в церковное общение", - указал митрополит Онуфрий.

По прибытии в четверг он с митрополитом Амфилохием возглавил массовое шествие в Подгорице, где отметил смелость и благородство черногорцев в защите Сербской церкви. В пятницу Владыка Онуфрий посетил с делегацией УПЦ крупнейшие святыни страны – монастырь Острог XVII века и монастырь Рождества Пресвятой Богородицы XV века в Цетине.