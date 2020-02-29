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Религия и мировоззрение
2020-02-29T14:02+0300
https://ria.ru/20200229/1565512520.html
Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории
https://cdn24.img.ria.ru/images/136966/99/1369669942_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_3bfb6c59f5b91ce34c0014481eadcb1f.jpg
РИА Новости

Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории

14:02 29.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Онуфрий
Митрополит Онуфрий
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Митрополит Онуфрий. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 фев – РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице, сообщила митрополия Черногорско-Приморская.
Перед центральным храмом Воскресения Христова в столице Черногории проходит Святосимеонский сбор в честь праздника Святого Симеона – основателя сербского средневекового государства Стефана Немани, рожденного в XII веке в Подгорице.
Десятки тысяч человек собрались на праздничную службу и мирное шествие по центру города во главе с владыкой Онуфрием, митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием и еще 14 митрополитами и епископами СПЦ и УПЦ.
"Мы прибыли в Черногорию для участия в торжествах по случаю дня памяти праздника святого Симеона Мироточивого и 800-летия Сербской православной церкви, а также чтобы поддержать вашу cвятую церковь во времена искушения (испытаний)… Вам, вероятно, известны испытания, которые недавно перенесла наша церковь на Украине, поэтому мы очень близко ощущаем эту боль и проблемы, которые переживает ваша Святая церковь", - заявил предстоятель УПЦ ранее в эфире радио митрополии Светигора.
"Кризис на Украине вызван узакониванием беззакония, то есть вмешательством Константинопольского патриархата во внутреннюю жизнь УПЦ, после чего они тем, кто пошел в раскол, неканонически дали прощение, и Константинополь вступил с ними в церковное общение", - указал митрополит Онуфрий.
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
27 февраля, 23:59Религия и мировоззрение
Митрополит Онуфрий отметил смелость и благородство черногорцев
По прибытии в четверг он с митрополитом Амфилохием возглавил массовое шествие в Подгорице, где отметил смелость и благородство черногорцев в защите Сербской церкви. В пятницу Владыка Онуфрий посетил с делегацией УПЦ крупнейшие святыни страны – монастырь Острог XVII века и монастырь Рождества Пресвятой Богородицы XV века в Цетине.
Каждое воскресенье и четверг во многих городах Черногории проходят массовые шествия и молебны против закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Черногорская полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам. По оценкам оппозиции, в последних мирных шествиях и молебнах участвовали около 200 тысяч человек при населении страны около 630 тысяч.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийЧерногорияУкраина
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