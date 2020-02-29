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В парке "Остров мечты" ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
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РИА Новости

В парке "Остров мечты" ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

13:54 29.02.2020 (обновлено: 23:39 29.02.2020)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Парк открылся в субботу.
"В тематическом парке мы можем разместить комфортно 25 тысяч человек. Единовременно. В городском променаде около 40 тысяч. Я предполагаю, примерно около 30-40 тысяч человек, а там к вечеру посмотрим", - сказал Муцоев.
"Остров мечты" – это гигантский торгово-развлекательный кластер в Нагатинской пойме, занимающий территорию примерно в 100 гектаров или 140 футбольных полей. Он состоит из самого большого в Европе крытого развлекательного парка с аттракционами, стилизованных под улицы Лондона, Рима, Барселоны и Беверли-Хиллз четырех торговых галерей с большим центральным атриумом, названным "площадью Москвы" и ландшафтного парка под открытым небом. Общая площадь построек под крышей составляет 300 тысяч квадратных метров, ландшафтный парк занимает 44 гектара. К 2021 году рядом должна появиться набережная с гостиницей и детской яхтенной школой.
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Остров мечты (парк)Амиран МуцоевРоссияОбщество
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