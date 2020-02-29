В парке "Остров мечты" ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

"В тематическом парке мы можем разместить комфортно 25 тысяч человек. Единовременно. В городском променаде около 40 тысяч. Я предполагаю, примерно около 30-40 тысяч человек, а там к вечеру посмотрим", - сказал Муцоев.

"Остров мечты" – это гигантский торгово-развлекательный кластер в Нагатинской пойме, занимающий территорию примерно в 100 гектаров или 140 футбольных полей. Он состоит из самого большого в Европе крытого развлекательного парка с аттракционами, стилизованных под улицы Лондона, Рима, Барселоны и Беверли-Хиллз четырех торговых галерей с большим центральным атриумом, названным "площадью Москвы" и ландшафтного парка под открытым небом. Общая площадь построек под крышей составляет 300 тысяч квадратных метров, ландшафтный парк занимает 44 гектара. К 2021 году рядом должна появиться набережная с гостиницей и детской яхтенной школой.