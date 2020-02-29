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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T19:42+0300
https://ria.ru/20200229/1565504095.html
США только имитируют поддержку Анкары, считает эксперт
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291032_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_54c47333d549061b68405fa0b719e9c5.jpg
РИА Новости

США только имитируют поддержку Анкары, считает эксперт

13:39 29.02.2020 (обновлено: 19:42 29.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. США лишь имитируют поддержку Анкары, реальных действий по Сирии от них не стоит ждать, считает президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее в субботу американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то, что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.
"Такие заявления американцев направлены на то, чтобы поддержать Турцию и подтолкнуть Анкару к более решительным действиям для развязывания российско-турецкой войны в Сирии", — заявил Сивков РИА Новости.
Эксперт считает, что американцы создают имитацию поддержки и в случае начала боевых действий не станут поддерживать Турцию в войне с Россией.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС России в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииАнкара (провинция)СШАВ мире
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