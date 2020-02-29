Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пятый канал опубликовал видео момента трагедии на вечеринке в банном комплексе, в результате которой погибли три человека.
На кадрах видно, как молодые люди в защитных костюмах засыпают большое количество сухого льда в воду. После этого один из гостей ныряет в бассейн.
Инцидент произошел накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. После попадания сухого льда в бассейн началась химическая реакция, два человека погибли на месте, еще один позже умер в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса.