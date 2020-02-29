Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T13:32+0300
https://ria.ru/20200229/1565501463.html
Семья, где во время ссоры умер ребенок-инвалид, не стояла на учете
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

Семья, где во время ссоры умер ребенок-инвалид, не стояла на учете

13:32 29.02.2020
1228
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Семья, в которой во время ссоры с матерью умер ребёнок, страдающий ДЦП, на учете в органах соцзащиты не состояла, но получала социальную помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.
Газета "Московский комсомолец" ранее сообщила, что москвичка сильно ударила своего ребенка с ДЦП в грудь во время скандала из-за его отказа учить математику, после чего мальчик упал на пол и начал хрипеть. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти ребёнка - он умер от остановки сердца.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
17 февраля, 14:03
Под Волгоградом двухлетний ребенок два дня жил в неотапливаемом доме
"На учете в учреждении соцзащиты семья не состояла. Но семья получала все необходимые выплаты и льготы. Обращалась за социальной помощью", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что ребёнок неоднократно проходил реабилитацию в учреждении соцзащиты, был обеспечен всеми необходимыми техническими средствами для реабилитации.
"Семье оказывалась адресная поддержка: выдавались сертификаты на продовольственную помощь, товары длительного пользования, детские товары", - сообщают в пресс-службе.
Уточняется, что обстоятельствами произошедшего занимаются правоохранительные органы.
11020106
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Скорая помощь
В Саратове автомобиль сбил бабушку с тремя внуками на "зебре"
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Челябинской области школьник умер во время урока
Момент трагедии в банном комплексе в Москве сняли на видео
Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Пострадавший рассказал о трагедии в банном комплексе в Москве
Кэрол Феннер с дочкой Луной
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результаты новой операции
Автомобиль скорой помощи
Врач объяснила гибель гостей на дне рождения блогера в Москве
Здание Государственной думы России
В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана по Сирии
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
"Жить стало невозможно": тысячи мигрантов бегут из Турции в Европу
Бессонница
Сомнолог рассказала, как избавиться от бессонницы без таблеток
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Певица Татьяна Буланова
Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении
Эксперимент с использованием сухого льда
Очевидец рассказал о ЧП на дне рождения блогера в Москве
Автомобиль скорой помощи
Блогер прокомментировала инцидент на вечеринке в банном комплексе
Скорая помощь
Химик назвал возможную причину трагедии в банном комплексе в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
03:33Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Лента новостейМолния