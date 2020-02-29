Семья, где во время ссоры умер ребенок-инвалид, не стояла на учете

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Семья, в которой во время ссоры с матерью умер ребёнок, страдающий ДЦП, на учете в органах соцзащиты не состояла, но получала социальную помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.

Газета "Московский комсомолец" ранее сообщила, что москвичка сильно ударила своего ребенка с ДЦП в грудь во время скандала из-за его отказа учить математику, после чего мальчик упал на пол и начал хрипеть. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти ребёнка - он умер от остановки сердца.

"На учете в учреждении соцзащиты семья не состояла. Но семья получала все необходимые выплаты и льготы. Обращалась за социальной помощью", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что ребёнок неоднократно проходил реабилитацию в учреждении соцзащиты, был обеспечен всеми необходимыми техническими средствами для реабилитации.

"Семье оказывалась адресная поддержка: выдавались сертификаты на продовольственную помощь, товары длительного пользования, детские товары", - сообщают в пресс-службе.