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Журналиста Алексея Пивоварова не пустили на Украину
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РИА Новости

Журналиста Алексея Пивоварова не пустили на Украину

13:28 29.02.2020 (обновлено: 13:57 29.02.2020)
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкАлексей Пивоваров
Алексей Пивоваров
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Алексей Пивоваров. Архивное фото
КИЕВ, 29 фев — РИА Новости. Главный редактор российского телеканала RTVI Алексей Пивоваров рассказал, что пограничники в аэропорту Киева не пропустили его на Украину.
"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке", — написал он на Facebook.
Стенд телекомпании НТВ
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Затем, по словам Пивоварова, ему вручили постановление о том, что он не смог подтвердить причину пребывания на Украине.
"Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня все это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т. д.), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху. Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели и что при исполнении ничего не положено говорить от себя. Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за нее", — добавил Пивоваров.
RTVI (Русское международное телевидение) — международный русскоязычный телеканал, вещающий на территории некоторых государств СНГ, стран Балтии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады, Австралии и других стран. Общая аудитория телеканала составляет около 25 миллионов человек.
В кабельных сетях Украины вещание RTVI прекращено с сентября 2018 года. В марте 2019-го этот запрет продлили еще на год.
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11 декабря 2019, 16:07Сказано в эфире
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Алексей ПивоваровРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Мне одному НЕ ПОНЯТНО, что всех так тянет вна Уркаину? Чтобы потом пожалобиться, что не пустили? Тьфу!
29 февраля, 13:31
Супер Марио
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