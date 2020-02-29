Журналиста Алексея Пивоварова не пустили на Украину

"Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня все это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т. д.), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху. Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели и что при исполнении ничего не положено говорить от себя. Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за нее", — добавил Пивоваров.