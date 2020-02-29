В Грузии зафиксировали третий случай коронавируса

Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

© AP Photo / Francois Mori Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

ТБИЛИСИ, 29 фев – РИА Новости. Третий случай заболевания новым Третий случай заболевания новым коронавирусом зафиксирован в Грузии , заявил руководитель национального центра по контролю над заболеваниями минздрава страны Амиран Гамкрелидзе.

"Наличие вируса выявлено у гражданина Грузии, который побывал в Иране ",- заявил он журналистам.

Гамкрелидзе добавил, что инфицированный контактировал с 50-летним мужчиной, который стал первым зараженным в Грузии. Они вместе прибыли в страну из Азербайджана , побывав до этого в Иране. Специалист рассказал, что на данный момент в Грузии более 150 человек проходят карантин.

В субботу в правительстве Грузии прошло очередное заседание межведомственной координационной группы по борьбе с вирусом. Пресс-служба кабмина по итогам заседания сообщила, что власти приняли решение назначить в школах весенние каникулы на неделю раньше, то есть 2-16 марта. Цель такого решения - обеспечить полную дезинфекцию школьных зданий и ужесточить санитарные нормы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.