Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 593

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран. Архивное фото

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран

ТЕГЕРАН, 29 фев - РИА Новости. Число заражений Число заражений коронавирусом Иране за сутки увеличилось более чем на 200 человек, увеличившись до 593, число жертв возросло до 43, сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки установлено 205 новых случаев заражений, из них девять человек, к сожалению, погибли", - сообщил он в ходе пресс-конференции, показанной телеканалом IRINN

Он добавил, что по меньшей мере 123 человек выздоровели.

По состоянию на предыдущий день с 19 февраля в Иране было зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом.