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В Саратове автомобиль сбил бабушку с тремя внуками на "зебре"
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РИА Новости

В Саратове автомобиль сбил бабушку с тремя внуками на "зебре"

13:10 29.02.2020 (обновлено: 23:56 29.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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САРАТОВ, 29 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль в субботу в Саратове сбил женщину с тремя малолетними внуками на пешеходном переходе, пострадавшим потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
ДТП произошло около 12:00 (11:00 мск) на пересечении улиц Тархова и Чехова.
"По предварительным данным, водитель 1951 года рождения за рулем автомобиля Datsun нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил четырех пешеходов — женщину 1955 года рождения с тремя внуками 2011, 2017 и 2018 года рождения", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что бабушка с внуком девяти лет и внучкой двух лет доставлены в больницу, а мальчик трех лет после осмотра врачами скорой помощи отпущен.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, выясняются обстоятельства ДТП, добавила она.
На месте ДТП с участием автобуса Хендай в Ульяновской области. 29 февраля 2020
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