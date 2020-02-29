В Саратове автомобиль сбил бабушку с тремя внуками на "зебре"

САРАТОВ, 29 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль в субботу в Легковой автомобиль в субботу в Саратове сбил женщину с тремя малолетними внуками на пешеходном переходе, пострадавшим потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

ДТП произошло около 12:00 (11:00 мск) на пересечении улиц Тархова и Чехова.

"По предварительным данным, водитель 1951 года рождения за рулем автомобиля Datsun нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил четырех пешеходов — женщину 1955 года рождения с тремя внуками 2011, 2017 и 2018 года рождения", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что бабушка с внуком девяти лет и внучкой двух лет доставлены в больницу, а мальчик трех лет после осмотра врачами скорой помощи отпущен.