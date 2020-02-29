"Жить стало невозможно": тысячи мигрантов бегут из Турции в Европу

Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции

© Sputnik / Elif Sudagezer Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Тысячи беженцев и мигрантов отправились в турецкий приграничный город Эдирне, чтобы перебраться в Тысячи беженцев и мигрантов отправились в турецкий приграничный город Эдирне, чтобы перебраться в Европу , сообщает Sputnik.

Это произошло на фоне заявлений о том, что Турция приняла решение не препятствовать передвижению беженцев из Сирии и других стран в Европу по суше и морю. Мигранты пытаются добраться до Европы через два КПП — Капыкуле (на границе с Болгарией) и Пазаркуле (на границе с Грецией).

© Sputnik / Elif Sudagezer Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции © Sputnik / Elif Sudagezer Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции

"Я хочу уехать потому, что нам во всех отношениях сложно жить здесь. У сирийцев есть все, даже медкарты, и они могут обращаться в те больницы, в которые хотят. А нас не пускают. Моя жена осталась в Афганистане, но я уезжаю вынужденно. Здесь я работал на стройке", — рассказал в интервью Sputnik 24-летний афганец, проживший в Турции год.

Двадцатисемилетний Ашраф, приехавший в Турцию из Афганистана полтора года назад, рассказал, что все это время он пытался свести концы с концами, работая официантом в ресторане на площади Таксим, но теперь это стало практически невозможно.

"Теперь в Турции все настолько подорожало, что жить здесь стало практически невозможно. К себе в страну я возвращаться не хочу, там ситуация тоже очень тяжелая. Поэтому я хочу уехать в Европу в надежде на лучшую жизнь", — объяснил он.

Мухаммед из Дамаска рассказал, что прожил в Турции три года, но теперь мечтает получить образование в Европе.

"В Сирии я окончил лицей, но потом началась война, и я был вынужден начать зарабатывать деньги", — признался 20-летний сириец.

© Sputnik / Burcu Okutan Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции © Sputnik / Burcu Okutan Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции

Как сообщили Sputnik представители местных властей, процесс передвижения проходит "спокойно и слаженно". Точное число беженцев, отправившихся в Эдирне, пока не известно.

Представитель автобусной компании на стамбульском автовокзале Эсенлер сказал, что за прошедший день более 500 человек купили билеты на автобус их компании и отправились в путь на границу.

О том, что Турция открыла для сирийских беженцев свои границы с ЕС, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он обвинил европейские страны в нарушении договоренностей.

"Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово", — сказал он.

В середине марта 2016 года страны ЕС согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, финансовую помощь Анкаре для приема беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по принципу "один за одного".