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"Жить стало невозможно": тысячи мигрантов бегут из Турции в Европу
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РИА Новости

"Жить стало невозможно": тысячи мигрантов бегут из Турции в Европу

13:17 29.02.2020 (обновлено: 16:56 29.02.2020)
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© Sputnik / Elif SudagezerБеженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
© Sputnik / Elif Sudagezer
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Тысячи беженцев и мигрантов отправились в турецкий приграничный город Эдирне, чтобы перебраться в Европу, сообщает Sputnik.
Это произошло на фоне заявлений о том, что Турция приняла решение не препятствовать передвижению беженцев из Сирии и других стран в Европу по суше и морю. Мигранты пытаются добраться до Европы через два КПП — Капыкуле (на границе с Болгарией) и Пазаркуле (на границе с Грецией).
© Sputnik / Elif SudagezerБеженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
© Sputnik / Elif Sudagezer
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
"Я хочу уехать потому, что нам во всех отношениях сложно жить здесь. У сирийцев есть все, даже медкарты, и они могут обращаться в те больницы, в которые хотят. А нас не пускают. Моя жена осталась в Афганистане, но я уезжаю вынужденно. Здесь я работал на стройке", — рассказал в интервью Sputnik 24-летний афганец, проживший в Турции год.
Двадцатисемилетний Ашраф, приехавший в Турцию из Афганистана полтора года назад, рассказал, что все это время он пытался свести концы с концами, работая официантом в ресторане на площади Таксим, но теперь это стало практически невозможно.
Кадры с КПП на границе Турции и Греции
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"Теперь в Турции все настолько подорожало, что жить здесь стало практически невозможно. К себе в страну я возвращаться не хочу, там ситуация тоже очень тяжелая. Поэтому я хочу уехать в Европу в надежде на лучшую жизнь", — объяснил он.
Мухаммед из Дамаска рассказал, что прожил в Турции три года, но теперь мечтает получить образование в Европе.
"В Сирии я окончил лицей, но потом началась война, и я был вынужден начать зарабатывать деньги", — признался 20-летний сириец.
© Sputnik / Burcu OkutanБеженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
© Sputnik / Burcu Okutan
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Как сообщили Sputnik представители местных властей, процесс передвижения проходит "спокойно и слаженно". Точное число беженцев, отправившихся в Эдирне, пока не известно.
Представитель автобусной компании на стамбульском автовокзале Эсенлер сказал, что за прошедший день более 500 человек купили билеты на автобус их компании и отправились в путь на границу.
О том, что Турция открыла для сирийских беженцев свои границы с ЕС, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он обвинил европейские страны в нарушении договоренностей.
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"Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово", — сказал он.
В середине марта 2016 года страны ЕС согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, финансовую помощь Анкаре для приема беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев по принципу "один за одного".
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииЕвросоюзАфганистанТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
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29 февраля, 13:20
vvab6
9711626
Почему не в Россию?? Не понимаю..
29 февраля, 14:58
Semen Ivanoff
1700014
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