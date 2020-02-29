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Король Малайзии назначил премьером Мухиддина Яссина
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РИА Новости

Король Малайзии назначил премьером Мухиддина Яссина

13:01 29.02.2020 (обновлено: 13:05 29.02.2020)
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© AFP 2020 / Mohd RasfanНовый премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин, его жена Норайни Абдул Рахман беседуют с прессой возле своего дома в Куала-Лумпуре. 29 февраля 2020
Новый премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин, его жена Норайни Абдул Рахман беседуют с прессой возле своего дома в Куала-Лумпуре. 29 февраля 2020
© AFP 2020 / Mohd Rasfan
Новый премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин, его жена Норайни Абдул Рахман беседуют с прессой возле своего дома в Куала-Лумпуре. 29 февраля 2020
БАНГКОК, 29 фев – РИА Новости. Король Малайзии Абдулла, султан Паханга, назначил новым премьер-министром страны лидера Объединенной партии сынов Малайзии Мухиддина Яссина, сообщает в субботу национальное малайзийское новостное агентство Bernama.
Назначение Мухиддина Яссина является наилучшим способом разрешения политического кризиса в стране, говорится в заявлении дворца.
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
24 февраля, 14:05
СМИ узнали причину отставки премьера Малайзии
Новый премьер-министр принесет присягу королю в королевском дворце Истана Негара в 10.30 по местному времени (05.30 мск) в воскресенье.
Ранее предполагалось, что на должность премьер-министра может вернуться Махатхир Мохамад, с прошлого понедельника временно исполняющий обязанности главы правительства.
В соответствии с малайзийской конституцией, так как после развала правящей коалиции на прошлой неделе парламент страны не был распущен и не были назначены новые выборы, решающую роль в выборе и назначении нового премьер-министра играет глава государства, малайзийский монарх.
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
22 февраля, 05:54
Премьер Малайзии получил право решить, когда покинуть пост
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Мухиддин ЯссинМахатхир МохамадМалайзияВ мире
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