Король Малайзии назначил премьером Мухиддина Яссина

БАНГКОК, 29 фев – РИА Новости. Король Малайзии Абдулла, султан Паханга, назначил новым премьер-министром страны лидера Объединенной партии сынов Малайзии Мухиддина Яссина, сообщает в субботу национальное малайзийское новостное агентство Bernama.
Назначение Мухиддина Яссина является наилучшим способом разрешения политического кризиса в стране, говорится в заявлении дворца.
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Новый премьер-министр принесет присягу королю в королевском дворце Истана Негара в 10.30 по местному времени (05.30 мск) в воскресенье.
Ранее предполагалось, что на должность премьер-министра может вернуться Махатхир Мохамад, с прошлого понедельника временно исполняющий обязанности главы правительства.
В соответствии с малайзийской конституцией, так как после развала правящей коалиции на прошлой неделе парламент страны не был распущен и не были назначены новые выборы, решающую роль в выборе и назначении нового премьер-министра играет глава государства, малайзийский монарх.
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