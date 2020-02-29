Король Малайзии назначил премьером Мухиддина Яссина

Новый премьер-министр принесет присягу королю в королевском дворце Истана Негара в 10.30 по местному времени (05.30 мск) в воскресенье.

Ранее предполагалось, что на должность премьер-министра может вернуться Махатхир Мохамад, с прошлого понедельника временно исполняющий обязанности главы правительства.

В соответствии с малайзийской конституцией, так как после развала правящей коалиции на прошлой неделе парламент страны не был распущен и не были назначены новые выборы, решающую роль в выборе и назначении нового премьер-министра играет глава государства, малайзийский монарх.